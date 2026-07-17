Galatasaray\'da Icardi\'ye özel veda: Son bir maça çıkacak

Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Arjantinli yıldız Mauro Icardi için eşi benzeri görülmemiş bir vedaya hazırlanıyor.

JÜBİLE GİBİ VEDA MAÇI

Sarı-kırmızılı yönetim, Mauro Icardi’nin Galatasaray'a veda etmesinin ardından kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen usta golcü için başkan Dursun Özbek harekete geçerek Icardi'nin menajerine mektup yazdı ve bu mektupta Icardi'ye veda maçı düzenlemek istediğini belirtti. Yıldız oyuncunun şu an için teklife herhangi bir cevap vermediği ancak teklifi kabul etmesinin beklendiği dile getirildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana tüm kulvarlarda 134 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, bu maçlarda rakip ağları 77 kez sarstı.