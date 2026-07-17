Galatasaray'da Icardi'ye özel veda: Son bir maça çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'da Icardi'ye özel veda: Son bir maça çıkacak

Galatasaray\'da Icardi\'ye özel veda: Son bir maça çıkacak
17.07.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımdan ayrılan Mauro Icardi'ye özel bir mektup yazarak Arjantinli yıldıza veda maçı düzenlemek istediğini ifade etti.

Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Arjantinli yıldız Mauro Icardi için eşi benzeri görülmemiş bir vedaya hazırlanıyor.

JÜBİLE GİBİ VEDA MAÇI

Sarı-kırmızılı yönetim, Mauro Icardi’nin Galatasaray'a veda etmesinin ardından kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen usta golcü için başkan Dursun Özbek harekete geçerek Icardi'nin menajerine mektup yazdı ve bu mektupta Icardi'ye veda maçı düzenlemek istediğini belirtti. Yıldız oyuncunun şu an için teklife herhangi bir cevap vermediği ancak teklifi kabul etmesinin beklendiği dile getirildi.

Galatasaray'da Icardi'ye özel veda: Son bir maça çıkacak

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana tüm kulvarlarda 134 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, bu maçlarda rakip ağları 77 kez sarstı.

Dursun Özbek, Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Icardi'ye özel veda: Son bir maça çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı
Kadın cinayeti davasında sanık kocadan ’pes’ dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı Çantasından çıkan şoke etti Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
11:41
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
11:36
Uzun kuyruklar oluşuyordu Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 12:51:29. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Icardi'ye özel veda: Son bir maça çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.