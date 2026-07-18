Gümrükçü: CAATSA ve F-35 İçin Çözüm Umudu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) ve F-35 ile ilgili konulara ilişkin, "Bu sefer gerçekten daha yakın hissediyoruz. Bu konuyu çözüme kavuşturup bu sorunu geride bırakabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Gümrükçü, Washington'da Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen konferansta konuştu.

Türkiye ve ABD arasındaki CAATSA ve F-35 konularına ilişkin konuşan Gümrükçü, anlaşmazlığın çözülmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla en önemli öncelik haline geldiğini ve bunun üzerine ortak bir siyasi ve askeri çalışma grubunun kurulduğunu belirtti.

Gümrükçü, ABD tarafındaki yasal yükümlülükleri ve Türkiye tarafındaki siyasi ve ekonomik hususları karşılamak için birçok farklı seçenek üzerinde durulduğunu belirterek, "Bu sefer gerçekten daha yakın hissediyoruz. Bu konuyu çözüme kavuşturup bu sorunu geride bırakabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Anlaşmanın nasıl olacağı veya ne zaman gerçekleşebileceği konusunda henüz ayrıntılı bilgi veremeyeceğini söyleyen Gümrükçü, "İlk kez, aslında son 10 ila 15 yıldır ilk kez, bir anlaşmaya vardığımızda ABD yönetiminin de anlaşmadaki kendi payına düşen yükümlülükleri yerine getireceğine tam güven duyuyoruz." diye konuştu.

Gümrükçü, bu çabanın Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşünün ötesine geçtiğini belirterek, bunu iki ülke arasında "çok daha derin bir savunma sanayisi işbirliği kurmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir girişimin parçası" şeklinde vurguladı.

S-400 sistemlerinin satın alınmasına ilişkin, "Türkiye'nin müttefiklerinden alternatif sistemler temin edememesi üzerine acil bir hava savunma ihtiyacıyla karşı karşıya kaldığı" değerlendirmesinde bulunan Gümrükçü, "Bu S-400'ü anlık bir boşluğu doldurmak için satın almak zorunda kaldık. Ancak hemen ardından müttefiklerimize bunun tek seferlik bir alım olduğunu söyledik." dedi.

Gümrükçü, konuya ilişkin aralarında Yunan kökenlilerin de bulunduğu bazı ABD Kongre üyelerinin muhalefetine ilişkin, "Sadece Yunan kökenli Kongre üyeleri değil, bu konuda Yunanistan'dan da bazı açıklamalar geldi ve bence bu gereksiz bir siyasi tutum. Yunanistan, ABD ve Avrupalı müttefikler de dahil olmak üzere diğer ülkelerden kendi savunma teçhizatını satın alırken, aynı ittifak içinde olduğumuz için bu konuda hiçbir zaman yorumda bulunmadık; müttefiklerimizin kendi savunma kapasitelerini güçlendirmelerinden sadece memnuniyet duyarız." diye konuştu.