Kuveyt'te Elektrik Kesintisi

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, İran'ın "son iki günde ikinci defa" elektrik ve su arıtma tesisine düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santrallerinin zarar gördüğünü açıkladı.

SALDIRININ ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin hesabından yapılan açıklamada, elektrik üretim ve su arıtma tesisinin İran saldırılarında iki gün içinde ikinci kez hedef alındığı ifade edildi. Saldırı nedeniyle tesisin bazı bölümlerinde yangın çıktığı; çok sayıda elektrik üretim ünitesinin etkilendiği belirtildi.

Saldırının etkilerini sınırlandırmak ve elektrik sistemini korumak amacıyla acil durum planlarının devreye alınması ve olaya derhal müdahale edilmesi gerektiği kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarına devam ettiği; Bakanlığa bağlı teknik ekiplerin de güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde tesisin güvenliğini sağlamak, hasarı tespit etmek ve etkilenen üniteleri en kısa sürede yeniden hizmete almak amacıyla gerekli teknik ve ihtiyati tedbirleri uygulamaya başladığı ifade edildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Bakanlık saldırılar sonrasında, ana elektrik trafo merkezinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle Hıttin bölgesinin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Açıklamada, arızanın 2 bölgede elektrik kesintisine yol açtığı kaydedildi. Bakanlığın acil müdahale ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, elektrik akımının en kısa sürede yeniden sağlanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Kuveyt Enerji Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada ise, İran'ın son iki günde ikinci kez elektrik ve su arıtma tesislerine düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santrallerinin zarar gördüğünü açıklamıştı.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı dün İran'ın saldırılarında iki ayrı elektrik üretim ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, tesislerde yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını duyurmuştu.