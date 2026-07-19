Düzce\'de Trafik Kavgasında 3 Kadın Gözaltına Alındı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de trafikte tartıştıkları ve içinde biri 7 aylık iki çocuğun bulunduğu otomobilin önünü keserek sürücü ile eşini darbeden 3 kadın gözaltına alındı. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halinde olan R.Ç. idaresindeki araçta bulunan 3 kadın ile U.M. idaresindeki otomobildekiler arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ç., içinde U.M., eşi K.M. ve biri 7 aylık olmak üzere iki çocuğun bulunduğu otomobilin önünü kesti. Araçtan inen 3 kadın, U.M. ve eşi K.M.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift, tedavilerinin ardından polis merkezine giderek zanlılardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kadını gözaltına aldı. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, sürücü R.Ç.'ye toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi. - DÜZCE