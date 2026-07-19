Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü - Son Dakika
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Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü

Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü
19.07.2026 00:40
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Romanya'nın Bucegi Dağları'nda meydana gelen dağcılık kazası, deneyimli sporcu Antonia Mihailescu'nun yaşamına mal oldu. Emniyet noktasının kopmasıyla yaklaşık 12 metrelik kayalık alana düşen Mihailescu olay yerinde hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

Romanya'da deneyimli dağcı ve diş hekimi Antonia Mihailescu, tırmanış sırasında yaşanan ekipman arızası nedeniyle yaklaşık 12 metrelik kayalık alana düşerek yaşamını yitirdi. Aynı emniyet sistemine bağlı bulunan üç kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü

EMNİYET NOKTASI KOPTU

Kaza, 11 Temmuz'da Romanya'nın Bucegi Dağları'ndaki Albi?oara Brânei rotasında meydana geldi. Antonia Mihailescu'nun da aralarında bulunduğu dört kişilik grup, bir eğitmen eşliğinde iniş yaptığı sırada bağlı oldukları kaya ankrajının kopması sonucu yaklaşık 10-12 metrelik kayalık yamaca savruldu.

Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü

KURTARMA ÇALIŞMASI SAATLER SÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye dağ kurtarma ekipleri ile birlikte dört helikopter sevk edildi. Sarp arazi ve olumsuz koşullar nedeniyle yürütülen operasyon yaklaşık üç saat sürdü. Ağır yaralanan üç dağcı hastaneye kaldırılırken, 36 yaşındaki Mihailescu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Romanya'da yetkililer olayla ilgili adli soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelerde kazanın, insan hatasından ziyade emniyet sisteminde meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, ekipman ve güvenlik prosedürleri incelemeye alındı.

Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü

DENEYİMLİ BİR DAĞCIYDI

Mesleği diş hekimliği olan Antonia Mihailescu'nun dağcılık konusunda deneyimli olduğu, daha önce Kilimanjaro'daki Uhuru Zirvesi'ne ulaştığı, Everest Ana Kampı'na tırmandığı ve Peru'da çeşitli zorlu rotalarda bulunduğu öğrenildi.

Romanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Romanya Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Aydın Sayın Mustafa Aydın Sayın:
    cok üzüldüm yazik güzel ve cesur biri imiş.topraği bu olsun.. 0 0 Yanıtla
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