Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu

Dünya Kupası\'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu
19.07.2026 23:53
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2026 Dünya Kupası'nın finalinde futbolseverler görsel bir şölene tanık oldudu. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın devre arasında dünyaca ünlü isimler sahne aldı. İşte detaylar...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası finalinde futbolseverler unutulmaz bir görsel şölene tanık oldu. İspanya ile Arjantin arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere biterken, devre arasında dev bir sahne kuruldu ve dünyaca ünlü isimler performans sergiledi.

MADONNA, RONALDINHO VE RONALDO İLE SAHNEDE

Halftime show'da pop müziğin efsane ismi Madonna, Brezilya futbolunun efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho ile birlikte sahneye çıktı. 

Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu

BTS, SHAKIRA VE JUSTIN BIEBER DA ŞARKILARIYLA COŞTURDU

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS de kendi performansını sundu. Dünya Kupası şarkısıyla bilinen Shakira diğer yıldızlarla birlikte sahne alırken, şovun finalinde Justin Bieber da yer aldı. Bu renkli ve yıldız dolu devre arası gösterisi, final maçına damga vuran anlar arasında öne çıktı.

Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu
Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu
Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu
Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu
Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu

Dünya Kupası, Shakira, Madonna, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • BOZKURT BOZKURT:
    TRT ye bize dünya kupasını gerçekten orada değilmişiz gibi yaşattığı için teşekkürler. 0 0 Yanıtla
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