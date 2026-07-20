Gazze'de İsrail'e karşı direnişin en ön safında mücadele eden Hamas'ın yeni lideri belli oldu. İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ın katledilmesinin ardından bir süredir geçici bir heyet tarafından yönetilen örgüt yeni lideri belirlendi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Halil el-Hayye'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında girdiği çatışmada hayatını kaybeden Yahya es-Sinvar'ın yerine, hareketin Siyasi Büro Başkanı olarak seçildiği ifade edildi.

İKİ BÜYÜK LİDER KAYBI

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar tüm şiddetiyle sürüyor. 10 Ekim 2025'te uluslararası baskılar sonucunda varılan ateşkese rağmen İsrail saldırılara devam ederken, İsrail ordusu tarafından katledilenlerin sayısı 73 bin 283'e yükseldi.

Halil El-Hayye

Bölgedeki can kayıpları her geçen gün artarken, Gazze'de İsrail'e karşı verilen mücadelenin en ön safında yer alan Hamas, bu süreçte önemli liderlerini kurban verdi. İran'da seçimleri kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da, 31 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen İsrail suikastında katledildi. Haniye'nin ardından göreve gelen Yahya Sinvar, 16 Ekim 2024 tarihinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu katledildi.

GEÇİCİ HEYETTEN YENİ LİDERE GEÇİŞ

Yaşanan bu iki büyük kaybın ardından Hamas'ın sevk ve idaresi geçici bir heyete devredilmişti. Yahya Sinvar'ın katledildiği tarihten bu yana geçici heyet tarafından yürütülen yönetim süreci tamamlandı ve örgütün yeni lideri netleşti. Yapılan açıklamaya göre Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayye oldu.

HALİL EL-HAYYA KİMDİR?

1960 yılında Gazze Şeridi'nde doğan Halil el-Hayya, Hamas'ın 1987'de kurulmasından bu yana hareketin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

İsmail Haniye'nin Tahran'da, Yahya Sinvar'ın Gazze'de ve askeri kanadın komutanı Muhammed Deif'in geçen yıl öldürülmesinin ardından örgüt içindeki etkisi artan el-Hayya, son dönemde Hamas'ın en önemli siyasi figürlerinden biri olarak öne çıkıyordu