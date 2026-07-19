Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel\'den jet yalanlama

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kuruluşu için çalışmaları devam ederken, sosyal medyada "Yeni Parti" ismiyle açılan hesap siyaset kulislerini dalgalandırdı. Söz konusu hesaptan "Yeni Parti Kuruluş Çalışma Grubu" imzasıyla yapılan açıklamada, "Ülkemizin geleceğine dair ortak bir sorumluluk bilinci ve yeni bir siyaset anlayışı hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, Yeni Parti’nin kuruluş süreci resmen başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kısa sürede gündem olan bu paylaşımın ardından Özgür Özel’in iletişim ekibinden resmi açıklama gecikmedi.

"TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Sosyal medya platformlarında "Yeni Parti Kuruluş Çalışma Grubu" imzasıyla açılan bir hesaptan, "Ülkemizin geleceğine dair ortak bir sorumluluk bilinci ve yeni bir siyaset anlayışı hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, Yeni Parti’nin kuruluş süreci resmen başlatılmıştır" ifadelerinin yer aldığı bir bildiri paylaşıldı. "Türkiye için yeni bir başlangıç" başlığını taşıyan metinde, resmi başvuru süreçlerinin kısa sürede tamamlanacağı iddia edildi.

"GENEL BAŞKANIMIZLA HİÇ BİR İLGİSİ YOKTUR"

Söz konusu iddiaların kamuoyunda geniş yankı uyandırması üzerine "Özgür Özel İletişim" resmi hesabı üzerinden acil bir bilgilendirme metni yayımlandı. Yapılan açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

BİLGİLENDİRME

"Yeni Parti” adıyla açılan sosyal medya hesabının Genel Başkanımız Özgür Özel‘le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla…"