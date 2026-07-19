Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın - Son Dakika
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Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın

19.07.2026 17:17
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Fenerbahçe’nin yıldız orta sahası İsmail Yüksek, hayatını Esen Matraş ile birleştirdiği görkemli düğününde mikrofonu eline alarak sarı-lacivertli marşı büyük bir coşkuyla seslendirdi. Galatasaraylı milli futbolcuların da davetli olarak yer aldığı salonda, İsmail Yüksek'in o heyecan dolu anları kısa sürede dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, hayatını Esen Matraş ile birleştirdi. Yıldız futbolcunun görkemli düğün töreni, spor camiasını bir araya getirdi. 

G.SARAYLI FUTBOLCULAR DA YALNIZ BIRAKMADI

Geceye katılan davetliler arasında, milli takımdan arkadaşları olan Galatasaraylı futbolcular Uğurcan Çakır, Yunus Akgün ve Eren Elmalı da yer aldı. Saha içindeki rekabetin yerini samimi dostluklara bıraktığı davette keyifli anlar yaşandı.

FENERBAHÇE MARŞIYLA DOYASIYA EĞLENDİLER

Düğünün en çok konuşulan anı ise damat koltuğundan kalkan İsmail Yüksek’in sahneye adım atması oldu. Şarkıcı Derya Uluğ'dan mikrofonu eline alan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin 100. yıl marşını büyük bir coşkuyla seslendirdi. Salondaki coşkuyu zirveye çıkaran o heyecan dolu anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

İsmail Yüksek, İsmail Yüksel, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın - Son Dakika

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