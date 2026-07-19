Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı - Son Dakika
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Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı

Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı
19.07.2026 17:00
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FIFA 2026 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesinde İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenerek organizasyonu 3. sırada tamamladı. 10 gollü karşılaşmada birçok rekor kırılarak ilkler yaşandı.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda üçüncülük maçı futbol tarihine geçecek muazzam bir gol düellosuna sahne oldu. İki dev rakip Fransa ve İngiltere’yi karşı karşıya getiren nefes kesen maçta İngiltere, sahadan 6-4’lük galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu. Toplam 10 golün atıldığı ve ezberlerin bozulduğu tarihi gecede birçok rekor altüst oldu.

İNGİLTERE'NİN İLK ÜÇÜNCÜLÜK SEVİNCİ

Fransa’yı 6-4 mağlup eden İngiltere, Dünya Kupası tarihindeki ilk üçüncülük madalyasını kazandı. Daha önce 1990 ve 2018 yıllarında da üçüncülük kürsüsü için mücadele eden ancak bu maçlarda sırasıyla İtalya ve Belçika’ya kaybeden İngilizler, bu kez makus talihini yenmeyi başardı. 1966 yılında kupayı müzesine götüren Ada ülkesi, bu sonuçla son 60 yılın en başarılı Dünya Kupası derecesine de imza atmış oldu.

Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı

TARİHİN EN GOLLÜ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

Miami Stadı'nda oynanan bu unutulmaz karşılaşma, turnuva tarihinin en gollü üçüncülük maçı olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki rekor, 1958 yılındaki Dünya Kupası'nda Fransa’nın Batı Almanya’yı 6-3 yendiği 9 gollü mücadeleye aitti. Ayrıca bu tarihi 10 gol, 2026 Dünya Kupası’nın da en çok gol atılan maçı unvanını ele geçirdi.

Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı

MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Fransa'nın süper yıldızı Kylian Mbappe, İngiltere ağlarına gönderdiği 2 golle turnuvadaki toplam gol sayısını 10'a çıkardı ve Lionel Messi’yi geride bırakarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Dünya Kupaları tarihindeki toplam gol sayısını 22’ye yükselten Mbappe, hem turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını kazandı hem de Fransa adına tek bir turnuvada en fazla gol atan isim olarak adını altın harflerle tarihe yazdı.

Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı

1968'DEN BERİ İLK KEZ İLK YARIDA 4 GOL YEDİ

Maçın ilk yarısını İngiltere karşısında 4-0 geride kapatan Fransa, adeta tarihi bir hezimet yaşadı. "Horozlar", tam 58 yıl sonra ilk kez bir resmi maçın ilk 45 dakikasında kalesinde 4 gol birden gördü. Fransa en son 1968 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Yugoslavya karşısında ilk yarıyı 4-1 geride kapatmış ve sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı.

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Son Dakika Dünya Kupası Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı - Son Dakika

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