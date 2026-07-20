Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası - Son Dakika
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Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası

20.07.2026 12:53
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Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin 6 ayda görevden alınması büyük yankı uyandırdı. Kamuoyunda, muhalefetin mecliste valiyi bisiklet kıyafeti (tayt) üzerinden "Tiktokçu Vali" diye eleştirmesi gerekçe olarak algılansa da perde arkasının farklı olduğu öne sürüldü. Krizin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın'ın validen yana saf tutarak görevden el çektirilmesiyle başladığı ve olayın bir kıyafet krizinden ziyade derin bir siyaset-bürokrasi güç savaşı olduğu iddia ediliyor.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin göreve başlamasından sadece 6 ay sonra ani bir kararla görevden alınması, hem Türkiye hem de dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kamuoyunda valinin "bisiklet sürerken tayt giydiği ve sosyal medyayı aktif kullandığı" gerekçesiyle görevden alındığı algısı yayılsa da meselenin iç yüzünün bürokrasi ile siyaset arasında yaşanan derin bir "güç savaşı" olduğu iddia edildi.

"TİKTOKÇU VALİ" ELEŞTİRİSİ ALGI MIYDI?

Resmi makamlar tarafından görevden alınma gerekçesine dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak bu süreçte komşu il Kars’ın CHP milletvekilinin TBMM çatısı altında Vali Çiçekli’yi bisiklet kıyafeti (tayt) ve sosyal medya paylaşımları üzerinden eleştirerek "Tiktokçu Vali" ithamında bulunması, görevden alınmanın ana sebebi olarak algılandı. Halkla iç içe profiliyle tanınan vali için muhalefet kanadı ve destekçileri tepki gösterirken, AK Parti kanadının sessiz kalmayı tercih etmesi dikkat çekti. Ancak madalyonun diğer yüzü, olayın basit bir kıyafet tartışmasından çok daha derin olduğunu gösteriyor.

FİTİLİ ATEŞLEYEN OLAY

Sürecin perde arkasındaki kriz aslında "Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir" dedirtecek cinsten, sessiz sedasız başladı. Valinin görevden alınmasından kısa bir süre önce, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın görevinden el çektirilmişti.  Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre İl Başkanı Hakan Aydın, bürokrasi ile yerel siyaset arasında yaşanan güç çekişmesinde safını Vali Mehmet Fatih Çiçekli’den yana seçti. Bu hamle, parti içindeki dengeleri sarsarak hem il başkanının hem de valinin sonunu hazırlayan süreci tetikledi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Vali Çiçekli'yi Meclis'te hedef göstermişti

BÜROKRASİ VE SİYASETİN GÜÇ SAVAŞI

Vali Çiçekli'nin daha önce görev yaptığı yerlerde de benzer, sıra dışı ve halkla iç içe bir yönetim tarzı benimsediği biliniyor. Dolayısıyla aynı hükümet tarafından atanan valinin yine aynı hükümet tarafından 6 ayda görevden alınmasının ardında "itaat ve güç kavgası" yattığı öne sürülüyor. Kulislerden sızan bilgilere göre yaşananlar, kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir "tayt krizi" değil; yerel siyasetin bürokrasi üzerindeki gücünü kanıtlama mücadelesi, yani tam anlamıyla bir "Taht Kavganın" sonucu olarak yorumlanıyor.

ARDAHAN HALKI VALİ ÇİÇEKLİ'Yİ GERİ İSTİYOR 

Resmi Gazete'de yayımlanan sürpriz bir kararla görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli için kent halkı adeta seferber oldu. Valilerinin görevden alınmasını büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Ardahanlılar, kararın iptal edilmesi ve Çiçekli'in göreve iade edilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir imza kampanyası başlattı. Halkla iç içe ve samimi yönetim tarzıyla kısa sürede vatandaşın sevgisini kazanan vali için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden de yoğun bir talep yağmuru yaşanıyor. Şehrin dört bir yanından yükselen "Valimizi geri istiyoruz" sesleri, bürokrasi gündemine yeni bir boyut kazandı.

AK PARTİLİ KOÇ: TAKDİR CUMHURBAŞKANIMIZIN 

Ardahan Haber'e açıklamalarda bulunan AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ise valilerin atanması ve görevden alınması sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç, bu konuda yetkinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu ifade etti. Koç, "Valilerimizin atanması ve görevden alınması tamamen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve yetkisindedir. Bu konuda farklı değerlendirmeler yapılmasını doğru bulmuyorum. Devletimizin işleyişi ve idari sistemi içerisinde bu süreçler belirli usuller çerçevesinde yürütülmektedir." dedi.

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Son Dakika Güncel Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası - Son Dakika

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