53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf

53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf
20.07.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile evlenen, 2025’te kızı Lila’yı kucağına alan oyuncu İlker Aksum, 53 yaşında baba olmanın kendisine iki farklı duygu yaşattığını belirterek, “Pişmanlık, çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım. Korku... 53 yaşında baba olunca çocuğunuzun ne kadarını görebilirsiniz ki? Doğanın kanunu" ifadelerini kullandı.

Çarlı, Yabancı Damat, Karayılan, 20 Dakika, Ramo ve son olarak Altı üstü İstanbul gibi başarılı yapımlardaki performansıyla hafızalara kazınan başarılı oyuncu İlker Aksum, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi

2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine giren Aksum, 2025 yılının başında dünyaya gelen kızları Lila ile ilk kez babalık duygusunu yaşadı. Yaptığı röportajda geç yaşta baba olmanın hayatında oluşturduğu değişimi anlatan oyuncu, duygusal açıklamalarda bulundu.

“Keşke daha erken baba olsaydım”

53 yaşında baba olmanın kendisine iki farklı duygu yaşattığını söyleyen Aksum, “Pişmanlık, çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım. Korku... 53 yaşında baba olunca çocuğunuzun ne kadarını görebilirsiniz ki? Doğanın kanunu.” Sözleriyle dikkat çekti.

53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf

“Ağlamamak için kendimi zor tuttum”

Ünlü oyuncu, kızı Lila’nın kendisine ilk kez “baba” dediği anı ise unutamadığını söyledi. O an yaşadığı duyguları anlatan Aksum, “Çok duygusal ve çok şaşırtıcıydı. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Olağan üstü bir histi. Şimdi her gün yaklaşık yüz kere ‘baba’ diyor. Henüz ‘anne’ demedi.” İfadelerini kullandı

Aksum daha önce de eşi Dilay Ekmekçioğlu’nun hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirmiş, zor zamanlarını geride bırakmasında eşinin büyük payı olduğunu söyleyerek, “Beni o çukurdan, o karanlıktan o çekip çıkardı.” Sözleriyle eşine eşine duyduğu minneti ifade etmişti.

53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf

Doğanın Kanunu, İlker Aksum, Televizyon, Magazin, Ünlüler, Son Dakika

Son Dakika İlker Aksum 53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    utanmaz adam 2 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

12:04
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
11:38
“Yeni Parti“ için tarih netleşti Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
"Yeni Parti" için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 12:22:11. #7.12#
SON DAKİKA: 53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.