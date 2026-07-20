Motorine Zam Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Motorine Zam Geldi

Motorine Zam Geldi
20.07.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1 lira 12 kuruş zam bekleniyor.

ABD ile İran savaşı, Hürmüz Boğazı gerilimi ve özellikle de Rusya'nın dizel ihracatı yasağı, küresel piyasalarda motorin fiyatlarının yükselmesine  yol açtı. Motorinin tonu, bu ayın ilk günlerinde 940 dolar düzeyinde bulunuyordu. Aşama aşama artan motorin halen, 1200 dolara yakın bir düzeyden işlem görüyor.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR

Küresel piyasalardaki tırmanış, iç piyasada motorine zam üstüne zam olarak yansıyor. Motorine, bu gece yarısı da 1 lira 12 kuruş zam bekleniyor.

"MOTORİN 80 LİRAYA DOĞRU KOŞUYOR"

Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, bu tutarın pompa satış fiyatlarına yansıtılacağını belirterek, "Tabelalar, gece yarısı değişecek. Motorinin litresi, hızla 80 liraya doğru koşuyor" dedi.

"BENZİNE DE BİRKAÇ GÜN SONRA ZAM GELEBİLİR"

Sektör kaynakları, benzinin de zamlanabileceğini belirterek, "Küresel piyasalarda yukarı yönlü hareket devam ederse benzine de birkaç gün sonra zam gelebilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine Zam Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı

11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
11:00
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor Kritik uyarı geldi
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
09:20
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 11:19:31. #7.12#
SON DAKİKA: Motorine Zam Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.