Motorine Zam Geldi

ABD ile İran savaşı, Hürmüz Boğazı gerilimi ve özellikle de Rusya'nın dizel ihracatı yasağı, küresel piyasalarda motorin fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Motorinin tonu, bu ayın ilk günlerinde 940 dolar düzeyinde bulunuyordu. Aşama aşama artan motorin halen, 1200 dolara yakın bir düzeyden işlem görüyor.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR

Küresel piyasalardaki tırmanış, iç piyasada motorine zam üstüne zam olarak yansıyor. Motorine, bu gece yarısı da 1 lira 12 kuruş zam bekleniyor.

"MOTORİN 80 LİRAYA DOĞRU KOŞUYOR"

Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, bu tutarın pompa satış fiyatlarına yansıtılacağını belirterek, "Tabelalar, gece yarısı değişecek. Motorinin litresi, hızla 80 liraya doğru koşuyor" dedi.

"BENZİNE DE BİRKAÇ GÜN SONRA ZAM GELEBİLİR"

Sektör kaynakları, benzinin de zamlanabileceğini belirterek, "Küresel piyasalarda yukarı yönlü hareket devam ederse benzine de birkaç gün sonra zam gelebilir" diye konuştu.