Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

Hatay\'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
19.07.2026 14:42  Güncelleme: 14:43
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Yaşar Tekeli, 2011'de eniştesini, 2012'de sevgilisini öldürdü; 2023'te ise yeğenini boğup kuyuya atarak üzerini betonladı. İtiraflarla 14 yıl sonra tüm cinayetler aydınlandı.

Hatay'da, 2011'de eniştesi Mehmet Uyğur'u (59), 2012'de de aynı cinayete iştirak eden sevgilisi Selbi Uyğur'u (32) öldürdüğü belirlenen Yaşar Tekeli'nin (42), 3 yıl önce de yeğeni Nagihan Uyğur'u (19) öldürüp, cesedi ise evin önündeki kuyuya attıktan sonra üzerini betonla kapattığı ortaya çıktı.

Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

İLK CİNAYET 8 YIL ÖNCE ÇÖZÜLDÜ

Dörtyol ilçesinde 2011 yılında Mehmet Uyğur'un cesedi, akarsu kenarında gömülü bulundu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti 2018 yılında aydınlattı. Yapılan çalışmada cinayeti Mehmet Uyğur'un eşi Hatice Uyğur (49) kayınbiraderi Yaşar Tekeli ile gelini ve aynı zamanda Tekeli'nin sevgilisi olan Selbi Uyğur'un işlediği belirledi.

Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

Olayla ilgili Hatice Uyğur ve Yaşar Tekeli gözaltına alınırken, Selbi Uyğur bulunamadı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hatice Uyğur tutuklanırken, Yaşar Tekeli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Selbi Uyğur'un ailesi, 2012 yılında kayıp başvurusunda bulundu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra Kütahya'ya yerleşen Yaşar Tekeli hakkında Mehmet Uyğur cinayetinden yakalama emri çıkarıldı ancak bir süre izine rastlanamadı. Tekeli, 2025 yılında yakalanıp tutuklandı.

Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

14 YIL SONRA GELEN İTİRAF

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüpheli ve kayıp şahıs olarak aranan Selbi Uyğur'un dosyası yeniden açıldı. Hatay, Mersin, İzmir ve İstanbul illerini kapsayan çalışmada, eşinin cinayetinden hüküm giyen Hatice Uyğur'un ifadesi yeniden alındı. Hatice Uyğur, kardeşi Yaşar Tekeli ve başka bir suçtan cezaevinde bulunan O.Ç. ile birlikte gelini Selbi Uyğur'u öldürdüklerini itiraf etti.

Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

PORTAKAL BAHÇESİNE GÖMMÜŞ

İtirafın ardından şüphelilerin yer göstermesiyle cesedin Dörtyol ilçesindeki portakal bahçesine gömüldüğü öğrenildi. 15 gün süren kazı çalışmasının ardından geçen hafta kadın kıyafetleri ve insan kemikleri bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, çıkarılan kemiklerin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Selbi Uyğur'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili, Mehmet Uyğur cinayetinden tutuklu yargılanan Hatice Uyğur, Yaşar Tekeli ve O.Ç., 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

YEĞENİNİ KUYUYA ATIP, ÜZERİNİ BETONLA KAPATMIŞ

Yaşar Tekeli'nin, 2018 yılında adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yerleştiği Kütahya'da 2023 yılında 1 yıldır kayıp olarak aranan yeğeni Nagihan Uyğur'u cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü ortaya çıktı. 

Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

Geçen yıl aydınlatılan olayda Tekeli'nin biri resmi, diğeri dini nikahlı 2 eşinin cinsel saldırıyı kabullenemediği ve genç kızı aynı evde istemedikleri, kurulan aile meclisinde de Nagihan Uyğur için 'infaz' kararı alındığı belirtildi. Tekeli'nin diğer akrabalarıyla birlikte genç kızı iple boğduktan sonra Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak'taki evin önündeki kuyuya attığı ve üzerini de betonla kapattığı kaydedildi. Cesedi AFAD ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Nagihan Uyğur toprağa verilirken, 8 şüpheliyle birlikte yargılanan Tekeli'nin bu suçtan da tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Kadın, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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