AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer istifa etti

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer, görevinden istifa etti. Görevini büyük bir onur ve gururla yürüttüğünü ifade eden Özer, "Görevler değişebilir, makamlar gelip geçebilir; ancak dava şuuru, vatan sevgisi ve millete hizmet anlayışı bakidir" dedi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Özer, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüyen davaya olan bağlılığının devam edeceğini belirterek, "Görevler değişebilir, makamlar gelip geçebilir; ancak dava şuuru, vatan sevgisi ve millete hizmet anlayışı bakidir" dedi.

Görevden ayrılmasına rağmen AK Parti'nin bir neferi olarak ülkeye, millete ve partiye hizmet etmeyi sürdüreceğini belirten Özer, görev değişikliğinin tamamen kendi iradesiyle alındığını ifade etti.

Özer, yaklaşık 9 ay önce il başkanlığı görevine getirilmişti.