İstanbul'un birçok ilçesinden son günlerde dev çekirge görüldüğüne ilişkin paylaşımlar yapılmaya başlandı. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, normal çekirgelere kıyasla oldukça büyük görünen böcekler dikkat çekiyor.
Paylaşılan videolardan birinde, büyük boyutlu bir çekirgenin bir apartman balkonunun cam korkuluğuna konduğu görülüyor. Havaforum'un aktardığına göre kameraya oldukça yakın kaydedilen görüntülerde çekirgenin baş, anten ve kanat yapısı net şekilde seçiliyor. Böceğin bir süre cam korkuluk üzerinde hareket ettiği anlar kayda yansıyor.
Sosyal medyada "dev çekirge" olarak paylaşılan böceğin türü, yalnızca görüntülere bakılarak kesin olarak tespit edilemiyor. Uzman incelemesi olmadan böceğin hangi türe ait olduğu veya yaygın bir göç hareketinin parçası olup olmadığına ilişkin kesin değerlendirme yapmak mümkün değil.
Son Dakika › İstanbul › Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor - Son Dakika
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