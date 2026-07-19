Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor

İstanbul'un birçok ilçesinden son günlerde dev çekirge görüldüğüne ilişkin paylaşımlar yapılmaya başlandı. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, normal çekirgelere kıyasla oldukça büyük görünen böcekler dikkat çekiyor.

BALKONA KONDU, CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Paylaşılan videolardan birinde, büyük boyutlu bir çekirgenin bir apartman balkonunun cam korkuluğuna konduğu görülüyor. Havaforum'un aktardığına göre kameraya oldukça yakın kaydedilen görüntülerde çekirgenin baş, anten ve kanat yapısı net şekilde seçiliyor. Böceğin bir süre cam korkuluk üzerinde hareket ettiği anlar kayda yansıyor.

UZMAN İNCELEMESİ OLMADAN TÜRÜ KESİNLEŞTİRİLEMEZ

Sosyal medyada "dev çekirge" olarak paylaşılan böceğin türü, yalnızca görüntülere bakılarak kesin olarak tespit edilemiyor. Uzman incelemesi olmadan böceğin hangi türe ait olduğu veya yaygın bir göç hareketinin parçası olup olmadığına ilişkin kesin değerlendirme yapmak mümkün değil.