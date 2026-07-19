Çorum'da yamaç paraşütü pilotunun düşme anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da yamaç paraşütü pilotunun düşme anı kamerada

19.07.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü şenliklerinde hayatını kaybeden yamaç paraşütü pilotunun düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı.

Oğuzlar ilçesinde düzenlenen şenliklerde yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt, 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEREK CAN VERDİ

Olay, dün Oğuzlar ilçesine bağlı Tekke Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan gelerek Oğuzlar 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'ne katılan Bayram Kurt (48), uçuş yapmak üzere 1540 rakımlı Tekke Dağı'na çıktı. Buradan havalanan Kurt, 30 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Bayram Kurt, kaldırıldığı Oğuzlar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

PARAŞÜTÇÜNÜN SON ANLARI KAMERADA

Kurt'un hayatını kaybettiği paraşüt kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, havalanan Kurt'un paraşütünün rüzgarın etkisiyle bir süre havada sabit kaldığı ve daha sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü görülüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Oğuzlar, Olaylar, Yaşam, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da yamaç paraşütü pilotunun düşme anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Hava kararınca mahalleye iniyorlar Sayıları giderek artıyor Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı?
23 yaşındaki Nazar’ın şüpheli ölümü Savcılık harekete geçti 23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim

18:57
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı
18:46
Haluk Levent’i, Ahbap’ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik
Haluk Levent'i, Ahbap'ın eski saymanı da sattı: Çok esaslı kavgalar ettik
18:37
Lamine Yamal’dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için
Lamine Yamal'dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
18:07
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
16:06
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
15:43
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
14:33
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 19:09:58. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'da yamaç paraşütü pilotunun düşme anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.