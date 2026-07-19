Çorum'da yamaç paraşütü pilotunun düşme anı kamerada

Oğuzlar ilçesinde düzenlenen şenliklerde yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt, 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEREK CAN VERDİ

Olay, dün Oğuzlar ilçesine bağlı Tekke Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan gelerek Oğuzlar 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'ne katılan Bayram Kurt (48), uçuş yapmak üzere 1540 rakımlı Tekke Dağı'na çıktı. Buradan havalanan Kurt, 30 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Bayram Kurt, kaldırıldığı Oğuzlar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

PARAŞÜTÇÜNÜN SON ANLARI KAMERADA

Kurt'un hayatını kaybettiği paraşüt kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, havalanan Kurt'un paraşütünün rüzgarın etkisiyle bir süre havada sabit kaldığı ve daha sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü görülüyor.