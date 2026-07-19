Haluk Levent’in WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi - Son Dakika
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Haluk Levent’in WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi

Haluk Levent’in WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi
19.07.2026 19:52
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Ahbap Derneği soruşturmasında dosyaya giren yeni belgeler gündem yarattı. İş insanı Fatih Eke'nin emniyet ifadesiyle birlikte, Haluk Levent'e ait olduğu değerlendirilen WhatsApp yazışmaları dosyaya eklendi. Mesajlarda yer alan "Benim ismim karışırsa her şey çıkmaza girer" ve "Yeliz'le kim alışveriş yapıyorsa herkes sıkıntıda" ifadeleri soruşturmanın en çok konuşulan başlığı oldu.

Ahbap Derneği soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. İş insanı Fatih Eke'nin emniyet ifadesiyle birlikte dosyaya, Haluk Levent'e ait olduğu değerlendirilen WhatsApp hesabından gönderildiği öne sürülen yazışmalar da girdi. Söz konusu mesajlarda yer alan "Benim ismim karışırsa her şey çıkmaza girer" ve "Yeliz'le kim alışveriş yapıyorsa herkes sıkıntıda" ifadeleri soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri oldu.

DOSYAYA WHATSAPP YAZIŞMALARI GİRDİ

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında iş insanı Fatih Eke'nin emniyet ifadesi dosyaya eklendi. Soruşturma dosyasında ayrıca, Haluk Levent'e ait olduğu değerlendirilen WhatsApp hesabından gönderildiği iddia edilen mesajlaşmalara da yer verildi.

Dosyadaki yazışmalarda, "Benim ismim karışırsa her şey çıkmaza girer", "En azından bir şekilde konuşalım" ve "Yeliz'le kim alışveriş yapıyorsa, kime para girdi çıktı olmuşsa herkes sıkıntıda" ifadelerinin bulunduğu öne sürüldü.

Haluk Levent’in WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi

"7 MİLYON DOLARA DEVRETTİM"

Fatih Eke ifadesinde, sahibi olduğu Nigella Chain isimli kripto ekosistemini Haluk Levent'e 7 milyon dolar karşılığında devrettiğini iddia etti.

Eke, satışın ardından projenin HLK adıyla faaliyet göstermeye devam ettiğini, ancak satış karşılığında aldığı çeklerin tamamını tahsil edemediğini öne sürerek mağdur edildiğini savundu.

MASAK RAPORLARINDA PARA TRANSFERLERİ

Soruşturma dosyasındaki MASAK kayıtlarına göre, Yeliz Kaya'nın hesaplarından Fatih Eke'ye yaklaşık 30,6 milyon TL, kardeşi Emine Eke'nin hesaplarına ise yaklaşık 27,1 milyon TL para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Fatih Eke ise bu ödemelerin Nigella Chain'in satışından doğan alacaklarına ilişkin olduğunu iddia etti.

"AHBAP İLE BAĞLANTIM YOK"

Emniyet ifadesinde Ahbap Derneği ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne süren Fatih Eke, yaşanan sürecin tamamen Haluk Levent ile arasındaki ticari ilişki ve borç-alacak meselesinden kaynaklandığını savundu.

Eke, ifadesinin sonunda, "Suçsuzum ve mağdurum." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ahbap Haluk Levent’in WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi - Son Dakika

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