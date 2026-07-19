Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da... - Son Dakika
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Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...

Trump\'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce \'\'Taraf değilim\'\' dedi, sonra da...
19.07.2026 20:41
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ABD Başkanı Donald Trump, FIFA 2026 Dünya Kupası finali öncesi açıklamalarda bulundu. Destekleyeceği takım hakkında gelen soruya yanıt veren Trump, "Dünya Kupası finali için tahminim yok. Taraf tutmayacağım. Çünkü şunu biliyorum ki, 'Messi kaybeder' demek çok zor'' dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

TRUMP'TAN FİNAL YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump, dev final öncesi açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının karşısına geçen Trump, destek vereceği takım hakkında gelen soruyu yanıtlayarak "Dünya Kupası finali için tahminim yok. Taraf tutmayacağım. Çünkü şunu biliyorum ki, 'Messi kaybeder' demek çok zor'' dedi. 

''MESSI'NİN ALEYHİNE BAHİS OYNAMAK ZOR''

Sözlerine devam eden Donald Trump, "Messi'nin aleyhine bahis oynamak çok zor. O pası gördüm ve kesinlikle kusursuzdu. Topun ulaşması gereken kusursuz bir nokta varsa, Messi topu tam olarak oraya bıraktı." değerlendirmesini yaptı. 

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Son Dakika Dünya Kupası Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • rvwzb622jy rvwzb622jy:
    inşallah İspanya ?? 10 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bu hükümet bu kankalıkla Kıbrıs’ı alabilir miydi sizce? :) 0 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    ALLAH İSPANYAYI KORUSUN 1 0 Yanıtla
  • mehmet özcan mehmet özcan:
    TEYYUPUN KANKASI BAŞKA KİMİ DESTEKLEYECEK 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da... - Son Dakika
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