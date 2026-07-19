İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir - Son Dakika
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İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir

İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir
19.07.2026 20:17
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İspanya ile Arjantin arasında bugün oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin kazanan takım 50 milyon dolar kazanacak.

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon bu akşam belli oluyor. ABD'nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak dev finalde takımların kasasına girecek para ödülü belli oldu.

KAZANAN 50 MİLYON DOLARIN SAHİBİ

FIFA, 48 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen bu organizasyon için toplamda 727 milyon dolarlık tarihi bir ödül havuzu oluşturmuştu. Turnuva sonunda kupayı müzesine götürecek olan takım tam 50 milyon dolarlık dev bir gelirin sahibi olacak. Finalde kaybederek dünya ikincisi olan takım ise teselli ikramiyesi olarak kasasına 33 milyon dolar koyacak.

BİR İLK: ŞAMPİYONLUK YÜZÜĞÜ

Bu final, sadece yüksek ödülüyle değil, yapılacak bir ilkle de tarihe geçecek. Turnuva tarihinde ilk kez, şampiyon olan ekibin oyuncularına özel şampiyonluk yüzükleri takdim edilecek. Seremoni esnasında teknik direktör ve kaptana geçici replika yüzükler verilecek; ardından kazanan takıma özel tasarlanan 30 adet kişiselleştirilmiş yüzük asıl sahiplerine ulaştırılacak. Yüzüğün bir yüzünde Dünya Kupası, diğer yüzünde ise şampiyon ülkenin sembolleri yer alacak.

Dünya Kupası, Arjantin, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir - Son Dakika

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