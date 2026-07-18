Haluk Levent'in Tutuklanması Hemşehrilerini Üzdü

Adanalı sanatçı Haluk Levent'in Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından hemşehrileri hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Vatandaşlardan Veysel Sözal, "İnsanların duygularına dokundu ve kandırılmış olduk. Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adanalı sanatçı Haluk Levent tutuklandı. 1968 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğan Haluk Levent'in Ahbap Derneği üzerinden yaptıklarının ortaya çıkmasının ardından hemşehrileri tepki gösterdi.

Levent'in yaptıkları karşısında hemşehrileri üzüntülerini dile getirirken, daha önce yardım kampanyalarına destek verdiklerini belirten bazı vatandaşlar, güvenlerinin boşa çıktığını ve büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim"

Vatandaşlardan Veysel Sözal, Haluk Levent'in Türkiye genelinde birçok konser verdiğini belirterek, "Yardımlar yaparak insanların güvenini kazandı. Deprem zamanı yardımları insanların duygularına dokundu ve kandırılmış olduk. Son parasını verenler oldu. Çok olup az veren, az olup çok veren oldu. Ben o dönem maaşımın yüzde 85'ini vermiştim. Verdiğim hayır olarak kaldı" dedi.

"Sanatçı demek topluma örnek olmak demektir"

Onur Fırat isimli vatandaş ise, "Haberlere çok üzüldük. İnsanlar artık birbirine güvenemez oldu. O yardım paraları gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştı mı? ulaşmadı mı? bilemiyoruz. İnşallah öyle bir şey yoktur. Ben o dönem kıyafet bağışında bulunmuştum. Bir sanatçı bunu yapıyorsa halk ne yapsın? Sanatçı demek toplumun belli bir kesimine hitap etmek demektir, örnek olmak demektir. Haluk Levent son anketlerde en güvenilir kişilerden biri çıkmıştı" şeklinde konuştu.

"Bir Adanalı olarak beni hayal kırıklığına uğrattı"

Bedir Yıldırım da, "Bir Adanalı olarak beni hayal kırıklığına uğrattı. Sanatını takdir ediyordum. Kendisine yazık etmiş oldu. Bu gibi insanlara karşı güvenim çok sarsıldı" ifadelerini kullandı.

Sabit ay ise Haluk Levent'i çocukluğundan beri sevdiğini dile getirerek deprem zamanı yardımda bulunmadığını ancak sanatçının yaptıklarını gördüğünde üzüldüğünü söyledi. - ADANA