Antalya'da Otel Odasında Ölüm - Son Dakika
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Antalya'da Otel Odasında Ölüm

19.07.2026 19:38
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Antalya'da bir otel odasında Orhan Akyol'un cesedi bulundu. Olayda kimyasal madde şüphesi var.

Antalya'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Yanında bulunan sıvı maddenin hepta deka floor oktan sülfonik asit çözeltisi olduğu, katı maddenin ise incelendiği belirtildi.

KAPIYA "RAHATSIZ ETMEYİN" YAZISI ASTI

Olay, öğlen saatlerinde Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Ankara'dan tatil için Antalya'ya gelen Orhan Akyol (28), Konyaaltı ilçesindeki bir süit otele yerleşti. En son 2 gün önce çalışanlar tarafından görülen Akyol, kaldığı odanın kapısına 'Rahatsız etmeyin' yazısı astı.

OTEL ÇALIŞANLARI ODADA CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Bugün öğlen saatlerinde odayı boşaltması gereken Akyol'un kapısını çalan otel görevlileri, yanıt alamayınca odaya girdiklerinde Akyol'u hareketsiz şekilde buldu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

ODADAKİ ŞÜPHELİ MADDELER EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Cinayet Büro ekipleri yaptıkları ilk incelemede Akyol'un cansız bedeninin yanında iki farklı kap içerisinde birisi sıvı, diğeri katı iki madde olduğunu fark etti. Kimyasal madde olabileceği şüphesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı.

AFAD ÖLÇÜM YAPTI

Oksijen tüpü ve maske takarak odaya giren AFAD ekipleri, KBRN (tehlikeli madde) ölçüm ve tespit cihazı ile yaptıkları ölçümde sıvı maddenin hepta deka floor oktan sülfonik asit çözeltisi olduğunu belirledi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kap içerisinde bulunan diğer madde ise incelenmek üzere delil torbasına konularak muhafaza altına alındı. 

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Sağlık, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Otel Odasında Ölüm - Son Dakika

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