Adıyaman\'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde izinli olarak bulunan bir uzman çavuş, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı iki kayınbiraderini ağır yaraladı. Zanlı uzman çavuş, kayınbiraderlerinden birini otomobiliyle ezerken, diğerini ise tabancayla vurarak ağır yaraladı.

BİRİ OTOMOBİLLE EZİLDİ, DİĞERİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görev yapan ve memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine izinli olarak gelen Jandarma Uzman Çavuş İ.K., sokak ortasında kayınbiraderleri G.C.S. ve S.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren İ.K., otomobilinin direksiyonuna geçerek kayınbiraderi G.C.S'ye hızla çarptı. Öfkesi dinmeyen uzman çavuş, ardından üzerindeki beylik tabancasını çekerek diğer kayınbiraderi S.S'ye kurşun yağdırdı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan S.S., buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. S.S'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Jandarma Uzman Çavuş İ.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.