Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu - Son Dakika
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Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu

Adıyaman\'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu
19.07.2026 17:43  Güncelleme: 17:46
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine izinli olarak gelen Jandarma Uzman Çavuş İ.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı iki kayınbiraderini yaraladı. Çıkan kavgada İ.K., kayınbiraderlerinden G.C.S.'ye otomobille çarparak, S.S.'yi ise silahla ateş ederek yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan S.S., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli İ.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde izinli olarak bulunan bir uzman çavuş, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı iki kayınbiraderini ağır yaraladı. Zanlı uzman çavuş, kayınbiraderlerinden birini otomobiliyle ezerken, diğerini ise tabancayla vurarak ağır yaraladı.

BİRİ OTOMOBİLLE EZİLDİ, DİĞERİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU 

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görev yapan ve memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine izinli olarak gelen Jandarma Uzman Çavuş İ.K., sokak ortasında kayınbiraderleri G.C.S. ve S.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren İ.K., otomobilinin direksiyonuna geçerek kayınbiraderi G.C.S'ye hızla çarptı. Öfkesi dinmeyen uzman çavuş, ardından üzerindeki beylik tabancasını çekerek diğer kayınbiraderi S.S'ye kurşun yağdırdı.

Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan S.S., buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. S.S'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

 Olayın ardından kaçmaya çalışan Jandarma Uzman Çavuş İ.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu - Son Dakika

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