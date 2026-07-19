Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu

Samsun'da denizde kaybolduğu zannedilen çocuk, cankurtaranlar tarafından karada bulunup ailesine teslim edildi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda denizde kaybolduğu zannedilen 6 yaşlarındaki kız çocuğu için ekipler alarma geçti.

AİLESİ DERİN BİR NEFES ALDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları hem denizde hem de karada kayıp kız çocuğunu bulmak için çalışma başlattı. Kayıp çocuk cankurtaranlar tarafından karada bulunup ailesine teslim edildi.