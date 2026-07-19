Nadir Geyik Böceği Görüntülendi

Manisa'nın Gördes ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için koruma altında olan ve dünyanın en güçlü böcek türlerinden biri olarak bilinen geyik böceği (Lucanus cervus) görüntülendi.

Gördes ilçesi Beğel Mahallesi'nde yaşayan Recep Şener, tarım arazisinde çapa yaptığı sırada nadir görülen geyik böcekleriyle karşılaştı. Türkiye'de sayıları giderek azalan ve biyolojik çeşitliliğin önemli bir parçası kabul edilen bu canlıları cep telefonuyla görüntüleyen Şener, böceklere zarar vermeden doğal yaşam alanlarına bıraktı. Orman ekosisteminde çürümüş odun ve ağaç gövdelerinin parçalanmasını sağlayarak toprağın verimliliğine büyük katkı sunan geyik böcekleri, tarım ve orman alanları için oldukça faydalı bir tür olarak biliniyor. İnsanlara karşı tamamen zararsız olan bu dev böcekler, nadir görülen yaşam tarzları ve estetik görünüşleriyle de dikkat çekiyor.

Geyik böceklerinin ekosistemdeki yerine dikkat çeken Recep Şener, bölgedeki diğer çiftçilere de önemli bir çağrıda bulundu. Şener, "Bu böceklerin insanlara karşı hiçbir zararı yok. Nesli tükenmekte olan canlılar oldukları için çiftçi kardeşlerimize sesleniyorum; bu tarz böcekleri öldürmeyin, zarar vermeden doğal ortamlarına bırakın" dedi. - MANİSA