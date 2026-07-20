Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım? - Son Dakika
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Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?

20.07.2026 11:04
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TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine gönderdiğini söylediği WhatsApp mesajını canlı yayında ifşa etti. Çilingiroğlu, mesajın ardından "Bunu tehdit olarak mı algılamalıyım?" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, son programda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine gönderdiğini söylediği WhatsApp mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Çilingiroğlu, mesajın golf oynadığı sırada geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen golf oynuyordum. Bir tane WhatsApp mesajı geldi. Mesajda şöyle yazıyor: 'Ben Türkçe konuşmayı bilmiyormuşum. İnşallah yakın zamanda karşılaşırız. Bana Türkçe öğretirsin!'"

"BUNU TEHDİT OLARAK MI ALGILAMALIYIM?"

Numaranın kayıtlı olmadığını ancak mesajı görünce gönderen kişinin Hacıosmanoğlu olduğunu düşündüğünü söyleyen Çilingiroğlu, şu sözlerle devam etti:

"Hiç tereddüt etmedim. Bu kesin TFF Başkanı'dır dedim. Sonra ekle deyince bende kaydı yok çünkü. Bir baktım kendisi. Şimdi ben bunu tehdit olarak mı algılamalıyım? Espri olarak mı? Yoksa gerçek mi? İstiyor mu benden ders? İşte böyle yani."

Çilingiroğlu, geçen hafta yaptığı eleştirileri hatırlatarak, "Ben geçen hafta laf söyledim. Kötü de bir laf yok yani herkes söylüyor bu lafı." ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU'NA TÜRKÇE ELEŞTİRİSİ YAPMIŞTI

Kaya Çilingiroğlu, geçen hafta TRT Spor ekranlarında yaptığı değerlendirmede İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını eleştirmişti.

Çilingiroğlu, "Ali Şen dediğin adam yedi lisan konuşuyordu. Şimdiki daha Türkçe konuşup açıklama yapamıyor." ifadelerini kullanmış, Türkiye'nin UEFA ve FIFA nezdinde yeterince temsil edilmediğini savunarak federasyon yönetimini eleştirmişti.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kaya Çilingiroğlu Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Duran CELIK Ahmet Duran CELIK:
    başkandan izin aldın mı da mesajını ifşa ediyorsun 3 6 Yanıtla
  • kalbesuserpen@gmail.com [email protected]:
    yorumcular, hic konusmasin mi? adi ustunde 'yorumcu'. herkes isine odaklansin. atarli giderli konusmak moda olmus. 6 1 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    İbrahim başkan konuşacak da sanki hep alkollü haline denk geliyor gibi, ne dediği ondan anlaşılmıyor 0 0 Yanıtla
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