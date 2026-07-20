Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi - Son Dakika
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Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi

20.07.2026 11:00
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Ortadoğu'da tırmanan ABD-İran askeri kriziyle Brent petrol 90 doları aşarken, Fed’in faiz mesajları piyasaları sarstı. İki ateş arasında kalan ons altın 4.023 dolardan, gram altın ise 6.102 liradan haftaya başladı. Uzmanlar, ons altında 3.886 dolar kritik destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde panik satışlarının tetiklenebileceğini ve fiyatların 3.500 dolara kadar gerileyebileceğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Ortadoğu’da derinleşen askeri kriz ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları, küresel piyasalarda kartların yeniden karılmasına neden oldu. Enerji koridorlarını tehdit eden çatışmalar petrol fiyatlarını zirveye taşırken; yüksek faiz baskısı ile güvenli liman talebi arasında sıkışan altında uzmanlar kritik "kırılma" seviyesini açıkladı.

JEOPOLİTİK RİSK ZİRVEDE

Küresel piyasalardaki sert hareketliliğin ana merkezinde, ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim yer alıyor. Washington yönetimi, İran’a yönelik hava saldırılarında dokuzuncu geceyi geride bıraktıklarını resmen duyurdu. Ürdün’deki üslerde Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki müttefik ülkelerden de yeni saldırı haberleri gelmesi, jeopolitik riskleri en üst seviyeye çıkardı.

PETROL 90 DOLARI AŞTI, ENFLASYON KORKUSU HORTLADI

Çatışmaların küresel enerji sevkiyatının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’na sıçraması ve lojistik hatların kısıtlanması petrol piyasasını adeta uçurdu.Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık %3 değer kazanarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 90 dolar sınırını aştı.Yükselen petrol fiyatları dünya genelinde enflasyon beklentilerini yeniden tetiklerken, yatırımcılar arasında "faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı" endişesi tırmandı. Fed yetkililerinden gelen faiz artırımı sinyalleri ise faiz getirisi olmayan altının elini zayıflatıyor.

ONS VE GRAM ALTINDA HAFTANIN İLK RAKAMLARI

İki ateş arasında kalan altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününe sınırlı bir yükseliş grafiğiyle başladı. Piyasalarda ilk rakamlar şu şekilde şekillendi:Spot Ons Altın: %0,14’e yakın artışla 4 bin 23 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Gram Altın: İç piyasada yönünü yukarı çeviren gram altın, 6 bin 102 lira seviyesinde hareket ediyor. 

 UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Piyasa uzmanları, yüksek faiz baskısı ve küresel ekonomideki belirsizlikler nedeniyle altına uzun vadede daha temkinli yaklaşılması gerektiğinin altını çiziyor. Teknik analizlerde ons altında 3 bin 886 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğu ifade ediliyor."Bu kritik destek seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi halinde piyasada panik satışları hızlanabilir ve ons altın fiyatları 3 bin 500 dolar seviyesine kadar gerileyebilir."

Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Orta Doğu, Ons Altın, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi - Son Dakika

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