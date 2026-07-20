12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerine alan açmaya çalışan kirli ilişki ağlarına yönelik dev bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında polis, gümrük muhafaza memurları ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.

"BİLGİ SIZDIRAN" KAMU GÖREVLİLERİ DEŞİFRE OLDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, suç örgütlerinin devlet kurumları içerisine uzanan kirli ellerini ortaya çıkardı.

Yapılan titiz incelemelerde; örgüt yönetici ve üyelerinin, görevlerini kötüye kullanan bazı kamu görevlilerinden kritik devlet verilerini sızdırdıkları tespit edildi. Suç örgütlerine aktarılan bilgiler arasında şunlar yer alıyor:

Suç, aranma ve yakalama kayıtları

Kırmızı bülten bilgileri

Araç kayıt sorgulamaları ve gümrük geçiş bilgileri

12 İLDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Soruşturma kapsamında düğmeye basan emniyet güçleri; İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 50 şüphelinin meslek grupları dikkat çekti:

10 Polis Memuru

15 Gümrük Muhafaza Memuru

1 Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı

2 Denetimli Serbestlik Memuru

1 Zabıt Katibi

2 Avukat

BAKAN GÜRLEK: MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Operasyona ilişkin net mesajlar veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu gücünün çıkarlar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Devletin imkânlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek; kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs eden hakkında adli işlemler gecikmeksizin tesis edilecektir."

Bakan Gürlek, operasyonu titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve Türk polis teşkilatına teşekkür ederek, "Türkiye Yüzyılı’nda hukuk devletinin gücünü, suç örgütlerinin karşısında en kararlı şekilde göstermeye devam edeceğiz" dedi.