Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri

19.07.2026 15:18
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur ve ilişkili şirketlere ait finansal analiz raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi. Raporda, Gain Medya üzerinden 45 milyon TL'yi aşan para girişi, 2023'te 6,4 milyon TL'ye ulaşan YouTube gelirleri, 25 milyon TL bedelli villa alımı, 2 binden fazla avans işlemi, lüks araç alımları ve yüksek ciroya rağmen sıfır kâr beyanı gibi mali hareketlerin soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve şirketleri hakkında hazırlanan finansal analiz raporunda çarpıcı bulgular yer aldı.

Rapora göre grubun ana para trafiği büyük ölçüde Babala TV üzerinden yürütülürken, Gain Medya sözleşmeleri kapsamında 45 milyon TL'yi aşan fon girişi, 2023 yılında 6,4 milyon TL'ye ulaşan YouTube gelirleri, Çekmeköy Ömerli'de 25 milyon TL bedelle gösterilen villa alımı, 2 binden fazla "iş avansı/avans iadesi" işlemi, aynı gün yatırılan 6,5 milyon TL nakit ve "araç alımı" açıklamasıyla gerçekleştirilen 30 milyon TL'lik işlem hacmi rapora yansıdı.

2023 YILINDA PERSONEL SAYISI HIZLA ARTTI

SGK kayıtlarına göre Babala TV bünyesinde 2020-2022 yılları arasında sigortalı çalışan sayısının oldukça sınırlı olduğu, çoğunlukla Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve birkaç teknik-idari personelin sigortalı gösterildiği belirtildi.

Raporda, Gain Medya ile yapılan sözleşmelerin ardından 2023 yılından itibaren kurumsal kadrolaşmanın hız kazandığı ve aktif çalışan sayısının 2025'e kadar en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Hazırlanan kronolojik analizde, şirketin butik bir dijital yayın ekibinden kameraman, kurgucu, idari personel ve özel güvenlik görevlilerinin yer aldığı geniş ölçekli bir medya yapım şirketine dönüştüğü değerlendirilirken; yoğun avans trafiği, yüksek tutarlı nakit girişleri ve aynı gün gerçekleştirilen milyonluk işlemler "riskli ve izlenmeye değer" olarak nitelendirildi.

ŞİRKET YAPISI VE ORTAKLIKLAR İNCELENDİ

Raporda Babala TV, Babalayka Film ve Osis Yapım şirketlerinin ortaklık yapıları, banka hareketleri, taşınmaz kayıtları ve ticari faaliyetleri de incelendi.

Buna göre grubun ana finansal trafiğinin Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. üzerinden yürütüldüğü, Babalayka Film Yapım Ticaret Ltd. Şti.'nin yüzde 100 hissesinin Tuğrul Uğur'a ait olduğu, Oğuzhan Uğur'un ise Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.'nde yüzde 25 ortaklık payı bulunduğu belirtildi.

SAVUNMA SANAYİİ VE GÜVENLİK ŞİRKETLERİ DETAYI

Analizde Uğur ailesinin ticari geçmişinin yalnızca dijital yayıncılıkla sınırlı olmadığı, 2007 yılında kurulan Netsav Savunma Sanayi ile Zırh Koruma ve Özel Güvenlik şirketlerine kadar uzandığı ifade edildi.

Raporda ayrıca Oğuzhan Uğur'un 2008-2009 yıllarında bu şirketlerde sigortalı olarak göründüğü belirtilirken, Babala TV bünyesinde 2023'ten itibaren güvenlik alanında Çeçen asıllı personel istihdam edildiği bilgisi de yer aldı.

UYAP KAYDI VE KRİPTO VARLIK BİLGİSİ

Raporda Oğuzhan Uğur hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2017 yılında "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan işlem kaydı bulunduğu, dosyanın ise takipsizlikle sonuçlandığı ifade edildi.

Tuğrul Uğur'un ise BtcTurk Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'de hesabı bulunduğu kaydedildi. Raporda bu bilgi, şirketler, taşınmazlar ve para transferleriyle birlikte değerlendirilen mali profil başlıkları arasında gösterildi.

GAIN MEDYA'DAN 45 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE FON GİRİŞİ

Rapora göre Babala TV ve ilişkili şirketlerin gelir kalemlerinde Gain Medya sözleşmeleri ile YouTube gelirleri öne çıktı.

Analizde Gain Medya üzerinden gruba toplam 45 milyon 31 bin 20 TL fon girişi gerçekleştiği, 12 Haziran 2023 tarihinde Gain Medya A.Ş.'den Babala TV hesabına tek seferde 13 milyon 275 bin TL "sözleşme bedeli" açıklamasıyla transfer yapıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gain Medya ve bağlı şirketlere yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasının sürdüğü, Babala TV ile Gain Medya arasındaki ticari ilişkinin de dikkat çekici bulunduğu ifade edildi.

YOUTUBE GELİRLERİ 2023'TE ZİRVEYE ÇIKTI

Rapora göre yaklaşık 265 bin TL seviyesinde bulunan YouTube gelirleri, 2023 yılında seçim öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan yayın sonrası 6 milyon 425 bin 955 TL'ye yükseldi.

2024 ve 2025 yıllarında da milyonlarca liralık düzenli gelir akışının sürdüğü belirtilirken, ilk yıllarda gelirlerin Muse Görsel Sanatlar üzerinden, sonraki dönemde ise Google Ireland ve Osis Yapım aracılığıyla aktarıldığı kaydedildi.

25 MİLYON TL'LİK VİLLA ALIMI

Rapora göre 5 Ocak 2024 tarihinde Babala TV hesabından Emin Altuğ Özkan'a tek seferde 25 milyon TL gönderildi.

Bu ödeme karşılığında Çekmeköy Ömerli'deki River Oak Villaları projesinden bir villanın şirket aktifine geçtiği belirtildi.

Raporda ayrıca bölgedeki villaların değerinin 100 milyon TL'den başladığı, gerçek ödeme tutarının bilirkişi raporları ve soruşturma kapsamında netleşeceği değerlendirmesine yer verildi.

LÜKS ARAÇ VE MOTOSİKLET ALIMLARI DA RAPORDA

MASAK ve vergi müfettişlerinin incelemelerinde Babala TV adına kayıtlı Range Rover Sport marka aracın satışı ile şirket envanterindeki diğer araçlar da rapora girdi.

Gain Medya'dan gelen ödemenin ardından iki gün içinde Honda ADV350A model motosiklet satın alındığı, Tuğrul Uğur'un 2025 yılında aldığı BMW marka elektrikli motosikletin ise Babalayka Film şirketinden çekilen iş avanslarıyla finanse edildiği öne sürüldü.

Raporda, 2 binden fazla avans işleminin muhasebe kayıtları açısından ayrıca değerlendirildiği ifade edildi.

VERGİ MATRAHI "SIFIR" GÖSTERİLDİ

Maliye Bakanlığı verilerine göre Babalayka Film'in 10 milyon 961 bin TL, Babala TV'nin ise 8 milyon 593 bin TL seviyesinde net satış cirosuna ulaştığı dönemlerde vergiye esas net kâr ve matrahın 0 TL olarak beyan edildiği belirtildi.

Raporda yer verilen uzman değerlendirmelerinde, bu durumun "agresif vergi planlaması", "matrah aşındırma" veya "şirket içi yoğun avans trafiği" gibi mali usulsüzlük şüpheleri açısından resmi denetim gerektirebileceği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent, Oğuzhan Uğur, YouTube, Medya, Ahbap, Gain, Son Dakika

Son Dakika Oğuzhan Uğur Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Apple User Apple User:
    silkelemeye devam REİS 10 3 Yanıtla
  • The Trkn The Trkn:
    Atatürk ismini kullanan zengin oldu memlekete 10 2 Yanıtla
  • Azmi Gökçek Azmi Gökçek:
    Mesele karakter meselesi kimin neyin ismi meselesi olmaktan çok ayrı bir noktaya gitmeye başladı bu işler zaman içerisinde gorcez bakalım daha kimler hangi dernekler cematler ortaya çıkacak. 5 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    memlekette ya Allah diyeceksin ya Ataturk bir sekilde isin rast gidiyor. iki tarfta bir ucundan tutmus gidiyor 3 1 Yanıtla
  • Kürşad İsmailoğlu Kürşad İsmailoğlu:
    İzmir in dağlarında Range ler 4 0 Yanıtla
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