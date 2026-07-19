Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak

Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
19.07.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Türkiye, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Kavurucu sıcakların dört gün sürmesi beklenirken, Ege ve Akdeniz bölgelerinde termometrelerin 43 dereceye kadar çıkması, hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceyi bulması bekleniyor. Hafta ortasından itibaren ise İstanbul dahil Marmara ve Batı Karadeniz'deki birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yurt genelinde bugün itibariyle Balkanlar üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgası etkili olacak. Ege ve Akdeniz’de termometrelerin 45 dereceyi göstermedi, hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceyi bulası bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise İstanbul dâhil birçok ilde sağanak yağış geçişleri görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HEM KAVURUCU HEM BOĞUCU BİR SICAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni bir ekstrem sıcaklık dalgasıyla karşı karşıya. Bugün itibarıyla iç ve batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacak olan hava sıcaklıkları, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde zirve yapacak.

Hafta ortasında etkisini artıracak olan çöl sıcakları nedeniyle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Ege ve Akdeniz bölgelerinde bu yazın en yüksek değerleri kaydedilecek. Hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkacağı bu bölgelerde, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi bulması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK UYARISI

Kavurucu sıcaklar güney ve batı illerinde etkisini sürdürürken, Çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Artvin, Ardahan ve Kars illerinde sağanak yağışlar başlayacak.

Yağışlı havanın, Perşembe günü etki alanını genişleterek İstanbul genelinde ve Batı Karadeniz bölgesinde de etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Batı Karadeniz, Sağanak Yağmur, Hava Durumu, İstanbul, Marmara, Akdeniz, Türkiye, Ege, Çöl, Son Dakika

Son Dakika Hava Durumu Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

12:48
İran’ın gizli silahı ilk kez sahnede ABD’nin savunma kalkanını yıktı geçti
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti
12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
12:05
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
"Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 13:01:59. #7.13#
SON DAKİKA: Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.