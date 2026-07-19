Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar - Son Dakika
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Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

Sürüler halinde Türkiye\'ye geliyorlar! İstanbul\'dan sonra o ili de sardılar
19.07.2026 12:59
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Balkanlar üzerinden Türkiye'ye ulaşan dev uzun çekirgelerin Trakya ve İstanbul'un ardından Kocaeli çevresinde de görülmeye başladığı bildirildi. Uzmanlar hareketliliğin mevsimsel göçten kaynaklanabileceğini belirtirken, yetkililer vatandaşlara paniğe kapılmamaları ve olağan dışı yoğunluklarda ilgili kurumlara bildirimde bulunmaları çağrısı yaptı.

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan çekirge sürülerinin Marmara Bölgesi'ndeki hareketliliği sürüyor. İlk olarak Trakya ve İstanbul'un batı ilçelerinde görülen dev uzun çekirgeler için bu kez Kocaeli çevresinden de çok sayıda ihbar gelmeye başladı.

İSTANBUL'UN ARDINDAN KOCAELİ'NDE DE GÖRÜLDÜ

Vatandaşlar, evlerinin bahçelerinde, balkonlarında ve açık alanlarda karşılaştıkları çekirgeleri cep telefonlarıyla görüntüleyerek paylaştı. Gelen ihbarlar, çekirge hareketliliğinin Marmara'nın doğu kesimlerine doğru ilerlediğini ortaya koydu.

Daha önce Uzunköprü, Keşan, Kırklareli, Lüleburgaz, Babaeski, Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Silivri, Hadımköy ve Arnavutköy çevresinde yoğunluk gözlemlendiği bildirilmişti.

YUNANİSTAN'DA DA MÜCADELE SÜRÜYOR

Göç güzergahında bulunan Yunanistan'da da benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Dedeağaç ile Gümülcine arasındaki Kozlukebir ve Şapçı bölgelerinde çekirge yoğunluğu nedeniyle ilaçlama ve mücadele çalışmaları yürütülüyor.

UZMANLARDAN MEVSİMSEL GÖÇ DEĞERLENDİRMESİ

Uzmanlar, çekirgelerin görülmesinin mevsimsel göç hareketleriyle ilişkili olabileceğini belirtirken, yetkililer vatandaşların paniğe kapılmamasını istedi. Olağan dışı yoğunluk görülmesi halinde ise ilgili kurumlara bildirimde bulunulması çağrısı yapıldı.

Trakya Bölgesi, Yunanistan, Balkanlar, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Çekirge İstilası Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ayşekısık kısılan ayşekısık kısılan:
    Çekirge ve deprem bağlamı yok. Hurafe bunlar inanmayın 1 0 Yanıtla
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