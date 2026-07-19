Sürüler halinde Türkiye\'ye geliyorlar! İstanbul\'dan sonra o ili de sardılar

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan çekirge sürülerinin Marmara Bölgesi'ndeki hareketliliği sürüyor. İlk olarak Trakya ve İstanbul'un batı ilçelerinde görülen dev uzun çekirgeler için bu kez Kocaeli çevresinden de çok sayıda ihbar gelmeye başladı.

İSTANBUL'UN ARDINDAN KOCAELİ'NDE DE GÖRÜLDÜ

Vatandaşlar, evlerinin bahçelerinde, balkonlarında ve açık alanlarda karşılaştıkları çekirgeleri cep telefonlarıyla görüntüleyerek paylaştı. Gelen ihbarlar, çekirge hareketliliğinin Marmara'nın doğu kesimlerine doğru ilerlediğini ortaya koydu.

Daha önce Uzunköprü, Keşan, Kırklareli, Lüleburgaz, Babaeski, Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Silivri, Hadımköy ve Arnavutköy çevresinde yoğunluk gözlemlendiği bildirilmişti.

YUNANİSTAN'DA DA MÜCADELE SÜRÜYOR

Göç güzergahında bulunan Yunanistan'da da benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Dedeağaç ile Gümülcine arasındaki Kozlukebir ve Şapçı bölgelerinde çekirge yoğunluğu nedeniyle ilaçlama ve mücadele çalışmaları yürütülüyor.

UZMANLARDAN MEVSİMSEL GÖÇ DEĞERLENDİRMESİ

Uzmanlar, çekirgelerin görülmesinin mevsimsel göç hareketleriyle ilişkili olabileceğini belirtirken, yetkililer vatandaşların paniğe kapılmamasını istedi. Olağan dışı yoğunluk görülmesi halinde ise ilgili kurumlara bildirimde bulunulması çağrısı yapıldı.