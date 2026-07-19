İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

İran\'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD\'nin savunma kalkanını yıktı geçti
19.07.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın geliştirdiği yeni nesil füzelerin yüksek manevra kabiliyeti ve artan hassas hedefleme kapasitesiyle bölgedeki ABD hava savunma sistemlerini zorladığı öne sürüldü. İran, yeni füze ve İHA sistemleriyle ABD üslerine yönelik saldırılarda isabet oranının arttığını savunurken, bölgedeki gerilimin askeri kayıplarla birlikte tırmanmaya devam ettiği belirtildi.

İran'ın geliştirdiği yeni nesil füzelerin ABD hava savunma sistemlerini zorladığı öne sürüldü. ABD'li yetkililer, Tahran'ın hassas hedefleme kapasitesindeki dikkat çekici artışın arkasında Çin veya Rusya'nın teknik desteği olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İRAN'IN YENİ NESİL FÜZELERİ ABD'Yİ ENDİŞELENDİRDİ

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran'ın geliştirdiği yüksek manevra kabiliyetine sahip ve önlenmesi güç yeni nesil füzeler, bölgedeki Amerikan hava savunma sistemlerini zorlamaya başladı. Haberde, Tahran'ın geliştirdiği yeni teknolojiler sayesinde ABD savunma sistemlerine uyum sağlamayı başardığı ifade edildi.

ABD'li yetkililer, İran'ın hassas hedefleme kapasitesindeki ani artışın arkasında Çin veya Rusya'nın teknik desteği olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak bu iddiayı doğrulayan kamuoyuna açık somut bir kanıtın bulunmadığı belirtildi.

ABD ASKERLERİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgedeki gerilim sahaya da yansıdı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 17 Temmuz'da Ürdün'de gerçekleştirilen bir operasyon sırasında iki ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin kaybolduğunu ve dört askerin yaralandığını açıkladı.

Resmi açıklamada operasyonun ayrıntılarına yer verilmezken, İran unsurlarının özellikle Ürdün sınırındaki askeri noktalara yönelik füze faaliyetlerini artırdığı bildirildi.

İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

"NASR 2" OPERASYONU SÜRÜYOR

İran'ın, bölgedeki ABD ve müttefik üslerini hedef aldığı belirtilen "Nasr 2" operasyonunun yedinci gününe girdiği aktarıldı. Devrim Muhafızları Ordusu ile füze ve İHA birliklerinin koordineli olarak düzenlediği saldırılarda, Ürdün'deki Muvaffak el-Salti Hava Üssü'nün yoğun ateş altına alındığı öne sürüldü.

Yerel kaynaklar, üsse isabet eden füzelerin ardından askeri tesisten yoğun dumanların yükseldiğini bildirdi.

"İSABET ORANI ARTTI" İDDİASI

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı'nın Medya Danışmanı Hamid Rıza Mukaddemfer, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda füze ve İHA sistemlerinin geçmişe göre çok daha yüksek isabet oranına ulaştığını savundu. Mukaddemfer, yeni yöntemlerin karşı tarafı hazırlıksız yakaladığını öne sürerken, Suriye ve Ürdün'deki ABD üslerine yönelik saldırıların ciddi hasara yol açtığını iddia etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

Mukaddemfer ayrıca Hürmüz Boğazı ve Babülmendep'in stratejik önemine dikkat çekerek, İran'a yönelik ekonomik veya deniz yoluyla baskı kurulması halinde bunun küresel enerji dengelerini etkileyebileceğini söyledi. Böyle bir senaryoda yalnızca ABD'nin değil Avrupa ülkelerinin de ağır sonuçlarla karşılaşacağını öne sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika İran İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    ABD İran’ı Ukranya ya çevirecek 0 10 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Otostop çocugu hakim 1 0
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    gücü yetmez tek avantajı kendi ülkesi uzak olduğu için zarar görmüyor. 2 0 Yanıtla
  • Tahir Arı Tahir Arı:
    İran karsilik veedikce ak güruh üzülüyor 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

13:50
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
13:41
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
12:59
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar
Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:33
Çöl sıcakları geliyor Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:20
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
12:05
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
"Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
11:34
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel Arjantin için güç gönderdiler
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel! Arjantin için güç gönderdiler
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 14:26:25. #7.12#
SON DAKİKA: İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.