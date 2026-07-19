Çorlu'da bir kişi parkta ölü bulundu - Son Dakika
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Çorlu'da bir kişi parkta ölü bulundu

Çorlu\'da bir kişi parkta ölü bulundu
19.07.2026 22:37
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 65 yaşındaki Erkan Ergene, parktaki bankta battaniye örtülü halde ölü bulundu. Şeker hastası olduğu öğrenilen Ergene'nin cansız bedeni morga kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Erkan Ergene (65) parktaki bankın üzerinde ölü olarak bulundu.,

PARKTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, saat 20.00 sıralarında Çorlu Cemaliye Mahallesi'ndeki Eski Gaziler Parkı'nda meydana geldi. Vatandaşlar, bankta üzerinde battaniye örtülü bir kişiyi hareketsiz gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorlu'da bir kişi parkta ölü bulundu

ŞEKER HASTASIYMIŞ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Erkan Ergene'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Ergene'nin cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorlu'da bir kişi parkta ölü bulundu

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorlu'da bir kişi parkta ölü bulundu
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnceleme, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Ergene, Polis, Çorlu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da bir kişi parkta ölü bulundu - Son Dakika

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