Çorlu\'da bir kişi parkta ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Erkan Ergene (65) parktaki bankın üzerinde ölü olarak bulundu.,

PARKTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, saat 20.00 sıralarında Çorlu Cemaliye Mahallesi'ndeki Eski Gaziler Parkı'nda meydana geldi. Vatandaşlar, bankta üzerinde battaniye örtülü bir kişiyi hareketsiz gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞEKER HASTASIYMIŞ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Erkan Ergene'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Ergene'nin cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.