Bilgi Üniversitesi\'nin mezuniyet töreninde rektör protesto edildi

İstanbul Bilgi Üniversitesinin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde, Rektör Prof. Dr. M. Ege Yazgan’ın konuşması sırasında öğrenciler tarafından protesto eylemi gerçekleştirildi. Diploma takdimi öncesinde açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Yazgan, protestoların ardından konuşmasını tamamlamadan kürsüden ayrıldı.
Rektörü Yazgan'ın sahneye çıkmasıyla birlikte Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile İletişim Fakültesi öğrencileri ayağa kalkarak sahneye sırtlarını döndü. Öğrenciler eylem sırasında “kayyum rektör” sloganları attı. Tribünlerde bulunan bazı aileler ve katılımcılar da alkışlarla öğrencilere destek verdi.
Tören alanında yükselen ıslık, yuhalama ve alkış sesleri nedeniyle rektörün konuşması duyulmadı. Tepkilerin devam etmesi üzerine Prof. Dr. M. Ege Yazgan konuşmasını yarıda bırakarak sahneden indi.
Rektörün ayrılmasının ardından bir süre daha alkışlı protestoya devam eden öğrenciler, daha sonra diploma takdim törenine geçti.
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