CENTCOM duyurdu: ABD'nin asker kaybı arttı - Son Dakika
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CENTCOM duyurdu: ABD'nin asker kaybı arttı

CENTCOM duyurdu: ABD\'nin asker kaybı arttı
19.07.2026 22:31
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran ile artan gerilimin ardından bölgedeki ABD askerlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ürdün'de İran saldırısında hayatını kaybeden iki askerin ardından kayıp olarak aranan bir askere ait olduğu değerlendirilen insan kalıntılarının bulunduğu bildirilirken, Irak'ın kuzeyinde de bir ABD askerinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ürdün’deki askeri üssü hedef alan İran saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise kayıp olduğu bildirilmişti. ABD Merkezi Komutanlığı (CENTCOM), olay yerinde yürütülen kapsamlı arama kurtarma çalışmalarının ardından bugün erken saatlerde kimliği belirlenemeyen askeri kalıntılara ulaşıldığını bildirdi. Bulunan kalıntıların kayıp askere ait olup olmadığının netleştirilmesi için kimlik doğrulama ve inceleme sürecinin devam ettiği aktarıldı.

IRAK'TA PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT İNFİLAK ETTİ

Bölgeden gelen bir diğer acı haber ise Irak'ın kuzeyinden oldu. 18 Temmuz'da düşürülen İran'a ait bir tek yönlü saldırı dronundan geriye kalan patlamamış mühimmatın kontrollü patlatılması esnasında 1 ABD askeri hayatını kaybetti. Aynı olayda hafif şekilde yaralanan bir diğer askerin ise tıbbi tedavisinin sürdüğü açıklandı.

CENTCOM, hayatını kaybeden ve kayıp statüsündeki askerlerin kimlik bilgilerini, ailelerin yasal bilgilendirme süreci devam ettiği için henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD CENTCOM duyurdu: ABD'nin asker kaybı arttı - Son Dakika

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