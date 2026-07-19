Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu - Son Dakika
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Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu

19.07.2026 09:38
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Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'ya 41 füze ve 125 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Ukrayna ordusu, 18 füze ile 108 SİHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıklarken, başkent Kiev'e yönelik saldırılarda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Saldırıların ardından hasar oluşan bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'ya 41 füze ve 125 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Ukrayna ordusu, saldırılarda çok sayıda füze ve İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıklarken, başkent Kiev'de en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

41 FÜZE VE 125 SİHA İLE SALDIRI

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca farklı tiplerde 41 füze ve 125 SİHA ile ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin 18 füzeyi ve 108 SİHA'yı etkisiz hale getirdiği ifade edilirken, hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu

KİEV'DE 7 KİŞİ YARALANDI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkente yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırılar nedeniyle kentin farklı noktalarında hasar meydana geldiğini belirten Kliçko, ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kliçko, saldırıların hedef aldığı bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu - Son Dakika

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