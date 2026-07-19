Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş - Son Dakika
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Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş

Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
19.07.2026 09:21
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AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada hazırlanan MASAK raporunda, tutuklanan Yeliz Kaya'nın milyarlarca liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Kaya ifadesinde, Haluk Levent'in bazı ticari ilişkilerine yönelik iddialarda bulunurken, soruşturmada Akberg Wine'a yönelik para transferleri ile Ahbap Derneği adına "Ahbap Bira", "Ahbap Kahve", "Ahbap Su" ve "Ahbaphane" markaları için yapılan tescil başvuruları da dosyaya girdi.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, tutuklanan Yeliz Kaya'nın banka hareketleri ve ifadeleri dosyaya girdi. Kaya'nın ifadesinde Haluk Levent'in bazı ticari ilişkilerine yönelik dikkat çeken iddialar yer alırken, soruşturmada dernek adına yapılan marka tescilleri de mercek altına alındı.

Sabah'ın haberine göre AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada, MASAK tarafından hazırlanan rapor dosyaya eklendi. Raporda, Haluk Levent ile birlikte tutuklanan asistanı Yeliz Kaya'nın 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi.

HALUK LEVENT HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Banka hesapları, çekler, taşınmaz devirleri ve Ahbap Derneği'yle bağlantılı para hareketlerine ilişkin ifade veren Yeliz Kaya, Haluk Levent'in ticari ilişkilerine yönelik de iddialarda bulundu.

Kaya ifadesinde, "Haluk Levent, Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse'ye para göndermişti ama akıbetini bilmiyorum. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları da benim imzam olarak kendisi atmış." dedi.

ŞARAP TESİSİ DETAYI DOSYAYA GİRDİ

Yeliz Kaya'nın ifadeleri doğrultusunda yürütülen soruşturmada, Haluk Levent'in İzmir'in Selçuk ilçesindeki Akberg Wine'ın kurucusu Güney Köse'ye ortaklık amacıyla milyonlarca lira aktardığı iddiası da dosyaya girdi.

Öte yandan, Güney Köse'nin Hollanda'nın Amsterdam kentinde açtığı şarap evinin kısa süre önce iflas ettiği bilgisi de soruşturma dosyasında yer aldı.

"AHBAP BİRA" MARKASI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmada, Ahbap Derneği adına Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan marka tescil başvuruları da incelendi.

Dosyaya göre dernek adına "Ahbap Bira", "Ahbap Kahve" ve "Ahbap Su" markaları için tescil başvuruları yapılırken, "Ahbaphane" markasıyla yeme-içme mekanları ve oteller kurulmasına yönelik marka tescili alındığı belirtildi. "Ahbap Bira" markasının ise bira, maden suyu, meyve suyu ile enerji ve protein destekli sporcu içeceklerini kapsadığı ifade edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Haluk Levent, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Ahbap Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    ya yeter artık sağa dönüyom haluk sola dönüyom haluk bi zamanlar imamoğluydu şimdide bu memleketin başka sıkıntısı yok mu 2 0 Yanıtla
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