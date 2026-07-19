FIFA 2026 Dünya Kupası üçüncülük müsabakasında Fransa ile İngiltere, futbol tarihine geçecek çılgın bir mücadeleye imza attı.
İngiltere’nin Fransa’yı 6-4 mağlup ettiği tarihi karşılaşmada, Fransızların süper yıldızı Kylian Mbappe attığı 2 golle gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Ancak Mbappe, turnuvayı buruk kapatan takımının mağlubiyetinden ziyade, maçtan birkaç saat sonra sosyal medyada yaptığı hamleyle dünya gündemine oturdu.
Yıldız futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından ayrıldıkları iddia edilen kız arkadaşı Ester Exposito’nun, üzerinde Fransa formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Ancak bu paylaşım, yüklenmesinin üzerinden henüz 24 saniye geçtikten sonra apar topar kaldırıldı.
İşte o fotoğraf:
Son Dakika › Dünya Kupası › 6-4'lük maç sonrası olay paylaşım! 24 saniye içerisinde sildi - Son Dakika
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