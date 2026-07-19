6-4\'lük maç sonrası olay paylaşım! 24 saniye içerisinde sildi

FIFA 2026 Dünya Kupası üçüncülük müsabakasında Fransa ile İngiltere, futbol tarihine geçecek çılgın bir mücadeleye imza attı.

MBAPPE GOLLERİ VE PAYLAŞIMIYLA YİNE GÜNDEMDE

İngiltere’nin Fransa’yı 6-4 mağlup ettiği tarihi karşılaşmada, Fransızların süper yıldızı Kylian Mbappe attığı 2 golle gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Ancak Mbappe, turnuvayı buruk kapatan takımının mağlubiyetinden ziyade, maçtan birkaç saat sonra sosyal medyada yaptığı hamleyle dünya gündemine oturdu.

24 SANİYE İÇERİSİNDE SİLDİ

Yıldız futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından ayrıldıkları iddia edilen kız arkadaşı Ester Exposito’nun, üzerinde Fransa formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Ancak bu paylaşım, yüklenmesinin üzerinden henüz 24 saniye geçtikten sonra apar topar kaldırıldı.

İşte o fotoğraf: