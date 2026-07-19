Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu - Son Dakika
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Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu

19.07.2026 16:27
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayiinin açılışında imamın dua okuması tepki çekti. İmam, açılışın tekel bayii olduğunu bilmediğini söylerken işletme sahibi ise hocanın yanlış yapmadığını savundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayiinin açılışında imamın dua okuması tartışmaları beraberinde getirdi. İmam İlhan İlke açılışa davet edildiğini fakat nerenin açılışı olduğunu bilmeden gittiğini belirtirken, işyeri sahibi Hayrettin Çetinkaya ise, "Hocanın yanlış yaptığını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

<a class='keyword-sd' href='/tekel/' title='Tekel'>Tekel</a> bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geçtiğimiz hafta faaliyete başlayan bir tekel bayiinin açılışı Diyanet-Sen Çerkezköy eski Şube Başkanı imam İlhan İlke tarafından dualar ve kurban kesimi eşliğinde yapılmıştı. Sosyal medyada kısa sürede ses getiren açılış görüntüleri, yoğun tepki topladı. Videonun altına yapılan yorumlarla, alkol satışının yapıldığı mekanın imam tarafından dualarla açılması eleştiri yağmuruna tutuldu. 

Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Konuya ilişkin açıklama yapan cami imamı İlhan İlke, açılışı yapılan yerin tekel bayii olduğundan haberi olmadığını savundu. İlke, "Cami cemaatimizden hayırsever bir arkadaşımız bana telefon açtı. 'Bir açılışımız var gelir misin?' dedi. Normalde böyle bir davet olduğunda ne olacağını sorardım. Ama bu arkadaşımız cemaatimizden olduğu için çok sevdiğim bir arkadaşım olduğu için sormadan evet dedim. Tekel bayisi olduğunu daha sonra anladım. 'Burada içki satılıyor mu?' diye sordum. Tabelayı gördüğün gibi hemen oradan ayrıldım" diye konuştu.

Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu

"BEREKETLİ OLMASI İÇİN BÖYLE BİR AÇILIŞ YAPTIK"

Tartışmaların odağındaki bir diğer isim olan işletme sahibi Hayrettin Çetinkaya da, sosyal medyada kendileri hakkında yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi. Çetinkaya, "Biz, iş yerimizin bereketli olması için böyle bir açılış yapmak istedik. Kurban keserek, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için dinimizin verdiği emirler doğrultusunda dua ile yapmak istedik. Açılışımız dualarla yapıldı. Kurdele kesiminin ardından dua edilecekti ama hoca çıkmış. Hocanın dua ile açılış yapması hoşuma gitti. Bana göre hoca yanlış yapmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Çerkezköy, Tekirdağ, Ekonomi, Yaşam, Tekel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • yavuz selim ko yavuz selim ko:
    Hocada mundar olmuş kurbanda mundar olmuş ne yazık ki ?? 3 0 Yanıtla
  • Karadenizli Alperen Karadenizli Alperen:
    bir müslümanın müslüman olması yetmez şuurlu da olmak zorunda. sormadım bilmiyorum ne demek senden imam asla olmaz 2 0 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    işletme açanlar müslüman bide 1 0 Yanıtla
  • Ömer Göğalp Ömer Göğalp:
    koskoca tekel bayii yazıyor tabelada okurken nereye bakıyomuş bir sorun bemce..kendi de içiyodur bemce.. 1 0 Yanıtla
  • Uuu bbb Uuu bbb:
    hoca kaclik hediye ettiler,iyisin hadi 1 0 Yanıtla
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