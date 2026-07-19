Aziz Yıldırım verdiği \'\'İki büyük golcü\'\' sözünü tutuyor! İşte anlaşılan 30 milyonluk transfer

Fenerbahçe’de haziran ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, seçim döneminde taraftara verdiği "iki büyük golcü" sözünü yerine getirmek için gaza bastı. Yaz transfer döneminin hemen başında eski golcüsü Vedat Muriqi’yi yeniden sarı-lacivertli renklere bağlayan Yıldırım, ikinci forvet takviyesinde de mutlu sona çok yakın.

GUIRASSY ADIM ADIM İSTANBUL'A

Vedat Muriqi transferinin ardından hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, gözünü Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy’ye dikmişti. Alman basınındaki haberlere göre; Gineli golcü ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi, Alman kulübüyle yürüttüğü pazarlıklarda da sona geldi.

30 MİLYON EURO + BONUS

Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund ile olan görüşmelerde kalan ufak pürüzleri gidermek üzere olduğu ve bu transferi 30 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra performans bonusları karşılığında noktalamayı hedeflediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 48 maçta süre bulan Serhou Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.