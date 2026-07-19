ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran\'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
19.07.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin yapımı süren Darkovin Nükleer Santrali'nin şantiyesine saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıdaki can kaybı ve hasarın boyutuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, ABD'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin Huzistan eyaletinde yapımı süren Darhovin Nükleer Santrali'nin şantiyesine saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada saldırının inşaat halindeki tesisi hedef aldığı belirtilirken, can kaybı ya da hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

GERİLİM NÜKLEER TESİSLERE TAŞINDI

Darkhoin tesisi, İran'ın uzun vadeli sivil nükleer enerji projeleri arasında yer alıyor ve halen inşaat aşamasında bulunuyor. Son günlerde ABD'nin İran'daki çeşitli askeri ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar düzenlediği, İran'ın da buna misillemeler yaptığı yönündeki haberler art arda geliyor.

NÜKLEER TESİSLERDE ENDİŞE ARTIYOR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), son günlerde İran'daki nükleer tesislerin hedef alınmasının nükleer güvenlik açısından ciddi risk oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu. Ajans, daha önce Buşehr Nükleer Santrali sahasına isabet eden bir mühimmatın herhangi bir radyolojik hasara yol açmadığını açıklamıştı.

ABD'DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

İran'ın Darhovin Nükleer Santrali'ne yönelik saldırı iddiasına ilişkin ABD yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddia bağımsız kaynaklar tarafından da doğrulanmış değil.

Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer Santral, Enerji, İnşaat, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Yıldırım Ahmet Yıldırım:
    ahaa Plütonyuma zam gelecek vaziyet alın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

14:01
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı
Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı
13:50
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
12:48
İran’ın gizli silahı ilk kez sahnede ABD’nin savunma kalkanını yıktı geçti
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti
12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:20
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 14:33:50. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.