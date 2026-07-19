Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında işlem başlattı.
Yapılan incelemede sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında drift yapmak, düğün konvoyuyla yolu kapatmak ve muayenesiz araç kullanmak maddelerinden toplam 232 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el koydu. Drift yapılan araç da 120 gün süreyle trafikten men edildi.
İdari yaptırımların yanı sıra sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da Drift Yapan Sürücüye Cezada Rekor - Son Dakika
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