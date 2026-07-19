Konya\'da Drift Yapan Sürücüye Cezada Rekor

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında işlem başlattı.

232 BİN LİRAYI AŞAN CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemede sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında drift yapmak, düğün konvoyuyla yolu kapatmak ve muayenesiz araç kullanmak maddelerinden toplam 232 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU, ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis ekipleri, sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el koydu. Drift yapılan araç da 120 gün süreyle trafikten men edildi.

ADLİ İŞLEM DE BAŞLATILDI

İdari yaptırımların yanı sıra sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.