Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar - Son Dakika
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Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar

Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar
20.07.2026 02:02
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ABD Başkanı Trump, İspanya’nın kupa kaldırma fotoğrafında olmaması gerekirken ısrarla fotoğrafta kaldı. Trump’ı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ısrarla kenara çekmeye çalıştığı ancak Trump'ın fotoğraf karesinde kalmakta ısrarcı olduğu görüldü.

FIFA 2026 Dünya Kupası Finali'nde heyecan dolu anlar yaşandı. Normal süresi golsüz eşitlikle geçilen dev finalde İspanya, uzatma dakikalarında bulduğu tek golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı. 

INFANTINO'NUN ÇABASI TRUMP'A SÖKMEDİ

Uzatmaların sonunda gelen bitiş düdüğüyle birlikte İspanya milli takımı büyük bir sevinç yaşarken, kupa töreninde sıra dışı anlar kaydedildi. Tören protokolü gereği kupanın kaptan tarafından kaldırıldığı anlarda sahnede olmaması gereken ABD Başkanı Donald Trump, ısrarla futbolcuların ve kupanın yanında durmaya devam etti. 

Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar

Kameralara yansıyan görüntülerde, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Trump’ı nazikçe kenara çekmeye ve şampiyon takımı yalnız bırakmaya çalıştığı görüldü. Ancak Infantino'nun yönlendirmelerine rağmen Trump'ın yerinden kımıldamadığı ve şampiyonluk fotoğraf karesinde kalmakta ısrarcı olduğu anlar canlı yayında anbean kaydedildi.

Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar

GEÇTİĞİMİZ YILDA DA AYNISINI YAPMIŞTI

Trump’ın şampiyonluk kutlamalarına dahil olma ısrarı futbolseverlere yabancı gelmedi. ABD Başkanı, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kupa töreninde de benzer bir tutum sergilemişti. O dönemde de şampiyon takımın kupayı kaldırdığı tarihi anlarda sahnenin tam ortasında durmayı tercih eden Trump, spor dünyasında "protokol kurallarını zorladığı" gerekçesiyle günlerce eleştirilmişti.

Donald Trump, Dünya Kupası, ABD Başkanı, Arjantin, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar - Son Dakika

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