Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu - Son Dakika
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Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

20.07.2026 07:00
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İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından düzenlenen madalya töreninde Lamine Yamal ile Donald Trump arasındaki anlar gündem oldu. Görüntülerde Yamal'ın önce elini geri çektiği, ardından Trump'la tokalaştığı görüldü. O anlar kısa sürede dünya basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İspanya, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan finalde Arjantin'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmanın tek golünü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Finalin ardından düzenlenen madalya töreninde futbolcular, protokol üyelerinin önünden geçerek madalyalarını aldı. Törende yer alan isimler arasında FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ABD Başkanı Donald Trump da bulunuyordu.

Lamine Yamal'ın kendisinden önceki protokol üyeleriyle temas kurduğu, Trump'ın bulunduğu noktaya geldiğinde ise elini gövdesine doğru çektiği görülüyor. Trump'ın tokalaşmak için uzattığı eli havada kalırken İspanyol yıldız, tokalaşmanın ardından duraksamadan yanındaki protokol üyelerine yöneliyor.

O ANLAR TÖRENE DAMGA VURDU

Yamal'ın hareketi, Trump'la tokalaşmayı bilinçli şekilde reddettiği yorumlarına neden oldu. Ancak genç futbolcudan söz konusu ana ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Bu nedenle hareketin nedeni bilinmezken, görüntüler Dünya Kupası finalinin ardından en çok tartışılan anlardan biri oldu.

TRUMP KUPA KUTLAMALARINDA DA GÜNDEMDEYDİ

Donald Trump, kupa töreninde İspanyol futbolcuların kutlamaları sırasında platformda kalmaya devam etmesiyle de dikkat çekti. Dış basında yer alan haberlerde, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Trump'ı yönlendirmek zorunda kaldığı ve tribünlerden tepkiler yükseldiği belirtildi.

İSPANYA 16 YIL SONRA ZİRVEDE

2010 yılında ilk Dünya Kupası'nı kazanan İspanya, Arjantin karşısındaki zaferle 16 yıllık hasretini sonlandırdı. Karşılaşmanın ardından Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın kucaklaşması da futbolun iki farklı kuşağını buluşturan an olarak hafızalara kazındı.

Lamine Yamal, Dünya Kupası, Donald Trump, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu - Son Dakika
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