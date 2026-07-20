Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize - Son Dakika
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Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
20.07.2026 06:42
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ABD ile İran arasında tırmanan gerilim küresel piyasaları da vurdu. Hürmüz Boğazı'nda enerji sevkiyatının aksamasıyla Brent petrol 90 doların üzerine çıkarken, uzmanlar çatışmaların sürmesi halinde fiyatların 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, dünya genelinde enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi.

Asya piyasaları haftaya sert satışlarla başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 90 dolar seviyesini aştı. Böylece Brent petrol, haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, ABD tipi ham petrol (WTI) de 84 doların üzerine çıktı.

GERİLİM PİYASALARI SARSTI

Fiyatlardaki yükselişin temel nedeni, ABD ile İran arasında hafta sonu yeniden tırmanan askeri gerilim oldu. ABD'nin İran'a yönelik dokuzuncu gününde de hava saldırılarını sürdürmesi, İran'ın ise bölgedeki ABD müttefiklerine yönelik misillemelerini artırması, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SEVKİYAT AKSADI

Dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği ciddi şekilde yavaşladı. Reuters verilerine göre pazar günü boğazdan sadece dört gemi geçiş yaparken, Umman açıklarında bir gemide yangın çıktığı bildirildi. Bölgedeki güvenlik riskinin artması, küresel enerji arzına yönelik kaygıları daha da büyüttü.

150 DOLAR UYARISI

AMP Baş Yatırım Stratejisti Shane Oliver, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması ve savaşın daha da genişlemesi halinde petrol fiyatlarının arz-talep dengesini sağlayabilmek için varil başına 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Barclays analistleri ise piyasaların bölgedeki arz risklerini hâlâ yeterince fiyatlamadığı görüşünü paylaştı.

ENFLASYON KORKUSU GERİ DÖNDÜ

Enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel enflasyonla mücadelede yeni bir risk olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması halinde başta akaryakıt olmak üzere ulaştırma, üretim ve gıda maliyetlerinin artabileceğine, bunun da dünya genelinde enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceğine dikkat çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Brent Petrol, Ekonomi, Piyasa, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Piyasa Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize - Son Dakika

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