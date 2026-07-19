Oğuzhan Uğur'un Ahbap soruşturmasında ifade işlemleri başladı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında bulunan Oğuzhan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. - İSTANBUL