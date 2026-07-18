Genç kız dans ederken eteği havalandı, annesi anında müdahale etti - Son Dakika
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Genç kız dans ederken eteği havalandı, annesi anında müdahale etti

18.07.2026 08:41
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Sosyal medyada paylaşılan bir dans videosu kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Popüler "Manifest" şarkısı eşliğinde kamera karşısına geçip dans eden genç kızın eteği figürleri sırasında havalanınca, durumu fark eden annesi hızla olaya müdahale etti.

Günümüzde pek çok gencin sosyal medya platformları için çektiği dans videolarından birinde dikkat çeken anlar yaşandı. Evinde telefonunu sabitleyerek son dönemin trend grubu Manifest'in şarkısı eşliğinde dans yeteneğini sergilemek isteyen genç kızın videosu, beklenmedik bir ebeveyn müdahalesiyle sonuçlandı.

DANS EDERKEN ETEĞİ BİR ANDA HAVALANDI

Genç kız, müziğin ritmine kapılarak enerjik figürler sergilediği esnada etrafında kendi ekseninde bir dönüş yaptı. Bu dönüş sırasındaki rüzgar ve hareketin etkisiyle genç kızın giydiği etek bir anda yukarı doğru havalandı.

ANNEDEN IŞIK HIZINDA REFLEKS

Kızının eteğinin açıldığını gören anne, hiç vakit kaybetmeden refleksle yerinden fırladı. Kadın, eliyle kızının eteğini kapatarak duruma anında müdahale etti.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Manifest, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Genç kız dans ederken eteği havalandı, annesi anında müdahale etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Nejla Besenk Nejla Besenk:
    habermi şimdi bu ya 0 0 Yanıtla
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