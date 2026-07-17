Dehşet anları kamerada! Fırlattığı bıçak arkadaşını hayattan kopardı

Irak'ta bir gencin arkadaşına yaptığı tehlikeli şaka, korkunç bir ölümle sonuçlandı. Şaka yapmak amacıyla fırlatılan bıçak, hedefindeki arkadaşının göğsüne saplanarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Dehşete düşüren o anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.