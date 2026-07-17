Esenyurt'ta kılıçlı kavga kamerada

İstanbul Esenyurt'ta apartmanın önünde şişe kıran şahıslarla tartışan apartman sakinleri olay kavgaya dönünce sokağa kılıçlarla çıktı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, apartman önünde şişe kıran bir grubu uyaran daire sakini ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında şahıslardan biri dışarıdan daireye taş attı. Olaya tarafların yakınları da dahil olunca kavga büyüdü. Sokağa taşan kavganın o anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin şahısların üzerine kaldırım taşı attığı, iki şahsın ise kılıç ile sokağa çıkarak karşı tarafa saldırdığı anlar yer aldı. Yaşanan kavgada ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti.

Polis, kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı. - İSTANBUL