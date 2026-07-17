Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı - Son Dakika
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Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı

Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı
17.07.2026 10:51
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından spor kulüplerinin yöneticilerine yönelik yürütülen “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltına alındı. Ali Sancak’ın babası olan eski kulüp başkanı Murat Sancak da aynı suçtan daha önce tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından eski kulüp yöneticilerine yönelik yürütülen “Futbolsa bahis ve şike” soruşturmada gözaltına alınanlar arasında eski Adana Demir spor Başkanı Ali Sancak da bulunuyor. Ali Sancak’ın babası Murat Sancak da daha önce aynı suçtan tutuklanmıştı.

17 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu soruşturmada aralarında Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor gibi dev spor kulüplerinin eski yöneticilerinin bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

KENDİ KULÜBÜNÜN ALEYHİNE KUPON OYNAMIŞ

Operasyonda eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak da gözaltına alınan isimler arasında. Ali Sancak’ın, yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendirildi.

BABASI DA AYNI SUÇTAN TUTUKLANMIŞTI

Ali Sancak’ın babası olan eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da “Futbolda bahis ve şike” soruşturmasında gözaltına alınmış ve 9 Aralık 2025’te bu suçtan tutuklanmıştı.

Murat Sancak, Ocak 2026’da ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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Son Dakika Adana Demirspor Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı - Son Dakika

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